Το Μουντιάλ δεν κύλησε καθόλου καλά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Πορτογαλία έμεινε εκτός νωρίς και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τον τίτλο, ο ίδιος «έφαγε» πάγκο και το κλίμα - εντός και εκτός γηπέδου - ήταν κακό.

Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην χειρότερη ενδεκάδα της διοργάνωσης, όπως αυτή προέκυψε από τα στατιστικά, τα rankings και τις βαθμολογίες σε κάθε αναμετρήση από το έγκυρο Sofascore.

O σούπερ σταρ, που είναι αυτή την στιγμή free agent, πρωταγωνιστεί στην επίθεση με μέσο όρο 6.46 και είναι οριακά καλύτερος από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, που έμεινε στο 6.35, το οποίο είναι ίσως και... κολακευτικό με βάση την εικόνα του στα ματς της Αργεντινής.

Από εκεί και πέρα, στο κέντρο βλέπουμε τον Χουάνγκ Ινμπεόμ του Ολυμπιακού. Παρά τα όσα... αποθεωτικά ακούστηκαν στη χώρα μας κατά την παρουσία του Κορεάτη στο Κατάρ, η στατιστική αλήθεια τον τοποθετεί στην χειρότερη ενδεκάδα με μέσο όρο 6.53.

Στην ίδια ομάδα βλέπουμε επίσης τους Έντουαρντ Μεντί, Αμπντού Ντιαλό, Καμίλ Γκλικ, Μπάρτος Μπερεζίνσκι, Σερζίνιο Ντεστ, Τζάκσον Ιρβάιν, Ρούμπεν Βάργκας και τον Μάθιου Λέκι, που έχει συνολικά και την πιο χαμηλή βαθμολογία με 6.28.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Sofascοre ανέδειξε και την καλύτερη ενδεκάδα (πάλι με βάση τα stats του) του τουρνουά, η οποία αποτελείται από τους Λιβάκοβιτς, Μπλιντ, Μαγκουάιρ, Κονατέ, Γιουράνοβιτς, Καζεμίρο, Γκριεζμάν, Γάκπο, Μπαπέ, Μπρούνο Φερνάντες και Μέσι.

🗺️ | Team of the Tournament



The time has come for us to reveal our #Qatar2022 TOTT! 🤩



Seven different nations see their players featured in our XI, as Bruno Fernandes' four excellent displays for Portugal mean he's our highest-rated player of the tournament! 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lHcSYna4HT