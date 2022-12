Ο Ντάλιτς διέκοψε τη συνέντευξη του Μέσι για να τον συγχαρεί (vid)

Οι Αργεντινοί ήταν ανώτεροι από τους Κροάτες, επικράτησαν με 3-0 στον ημιτελικό της διοργάνωσης του Κατάρ και περιμένουν στον τελικό είτε τη Γαλλία είτε το Μαρόκο που αναμετρώνται απόψε.

Ο σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του ημιτελικού το βράδυ της Τρίτης και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας τον διέκοψε για μερικά δευτερόλεπτα καθώς ήθελε να τον συγχαρεί για τη νίκη και την πρόκριση.

🎬 | Lionel Messi with the Croatia coach Zlatko Dalić.



Respect is paid with respect 🤝🏻 pic.twitter.com/yAQv8dJgy8