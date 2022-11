Φίλαθλοι κρατούσαν εικόνες του Οζίλ και τα στόματά τους κλειστά (vid)

Ήταν αυτή η... απάντηση μερίδας οπαδών στην ενέργεια που είχαν κάνει οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Γερμανίας πριν από το παιχνίδι της πρεμιέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ όταν είχαν φωτογραφηθεί πριν από τη σέντρα κρατώντας κλειστά τα στόματά τους έχοντας βάλει μπροστά το χέρι τους.

Σύμφωνα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, αυτό δεν ήταν ένα πολιτικό μήνυμα, αλλά ένα μήνυμα πως τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Υπήρξαν, λοιπόν, φίλαθλοι στο παιχνίδι των Γερμανών με την Ισπανία, το βράδυ της Κυριακής, που κρατούσαν φωτογραφίες του Οζίλ και έκαναν την ίδια κίνηση με τους Γερμανούς διεθνείς.

Ο Οζίλ είχε αποχωρήσει από την εθνική Γερμανίας τονίζοντας πως υπήρξε ρατσιστική αντιμετώπιση προς το πρόσωπό του.

a Qatari showing the Germany fans a picture of Mesut Ozil, whilst covering his hand with his mouth 👏 pic.twitter.com/JXUZJEGE2L