Σοκάρει η ακτινογραφία στο κρανίο του Αλ Σαχρανί μετά τη σύγκρουση με τον συμπαίκτη του (pics)

Ο παίκτης συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της ομάδας του, Αλ Οβάις, και έμεινε αρκετά λεπτά πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο πριν μεταφερθεί εκτός με φορείο.

Ακολούθως, ο 30χρονος αμυντικός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Η ακτινογραφία που του έβγαλαν οι γιατροί δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος, που αναγκάζει τον παίκτη της Σαουδικής Αραβίας να απουσιάσει από τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης.

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.

