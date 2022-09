«Ο Χάμες υπογράφει σήμερα, δεν θα είναι η τελευταία κίνηση του Ολυμπιακού»

Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτζιο Ρομάνο μέσω του λογαριασμού του στο Twitter η απόκτηση του Κολομβιανού εξτρέμ δεν θα είναι η τελευταία για τους Πειραιώτες, κατά την τελευταία μέρα των μεταγραφών.

«Ο Χάμες Ροντρίγκες θα ευπογράψει σήμερα ως παίκτης του Ολυμπιακού... και δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή τους για την τελευταία μέρα των μεταγραφών στο ελληνικό πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

