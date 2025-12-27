Πρωτοπόροι και αήττητοι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, τρίτος ο Ολυμπιακός

Τα αποτελέσματα και οι αλλαγές στην βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική, της Α1 Εθνικής κατηγορία πινγκ πονγκ.

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα αγωνιστική με πολλές ανατροπές πραγματοποιήθηκε στην Α1 πινγκ πονγκ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε τον πρωταθλητή Ολυμπιακό σε δεύτερη ήττα, με το εμφατικό 4-0, με αυτή τη νίκη οι «πράσινες» παρέμειναν αήττητες. Με το απόλυτο συνεχίζει στο πρωτάθλημα κι η ΑΕΚ. επικρατώντας με 4-1 του Πέρα Αθηνών.

Αναλυτικά ο αγώνας Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 4-0:

Στεφάνοβα – Πετσόφσκα 3-2 (11/7, 10/12, 6/11, 11/9, 11/6)

Γερασιμάτου – Χριστοφοράκη 3-0 (11/5, 11/6, 11/7)

Τόλιου – Τέρπου 3-0 (11/9, 15/13, 11/8)

Στεφάνοβα – Χριστοφοράκη 3-0 (11/7, 11/4, 11/5)

Αναλυτικά ο αγώνας Σάρισες Φλώρινας – Παναθηναϊκός 1-4:

Νομίν – Στεφάνοβα 3-2 (11/9, 4/11, 6/11, 11/9, 13/11)

Χρυσοστομίδου – Τόλιου 0-3 (6/11, 6/11, 10/12)

Σπανού – Γερασιμάτου 0-3 (2/11, 6/11, 4/11)

Νομίν – Τόλιου 0-3 (4/11, 10/12, 6/11)

Σπανού – Στεφάνοβα 0-3 (11/13, 1/11, 3/11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – ΑΣ Πέρα Αθηνών 4-1:

Νιαγκόλ Στογιάνοφ – Στάθης Μανωλόπουλος 3-1 (11-13, 11-4, 11-4, 11-4)

Ιάκωβος Αϊβατίδης – Πετιό Κράστεφ 0-3 (4-11, 3-11, 8-11)

Αλέξανδρος Μαδέσης - Γιάννης Μαλαμούδης 3-2 (8-11, 14-12, 12-10, 8-11, 11-8)

Στογιάνοφ – Κράστεφ 3-2 (4-11, 7-11, 11-9, 11-8, 12-10)

Μαδέσης – Μανωλόπουλος 3-0 (11-8, 11-2, 11-8)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σε 5 αγωνιστικές):

1. Παναθηναϊκός 10

-. ΑΕΚ 10

3. Ολυμπιακός 8

4. ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 7

-. Σάρισες Φλώρινας 7

-. Πέρα Αθηνών 7

7. Άρης 2006 6

8. ΔΑΟ Ταύρου 5