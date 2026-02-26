«Χείμαρρος» Τσαλόπουλος για ΑΣ ΠΑΟΚ ζητώντας παραιτήσεις!

Την ανάγκη να αποχωρήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ όσοι συνέβαλαν στον διχασμό του Συλλόγου υπογράμμισε ο Αντώνης Τσαλόπουλος, ο οποίος επί πολλά χρόνια στήριξε οικονομικά τα τμήματα βόλεϊ και μπάσκετ του Δικεφάλου.

Ο έμπειρος παράγοντας, μιλώντας σε εκπομπή του Ράδιο Θεσσαλονίκη με τον Κυριάκο Κυριάκο και τοποθετήθηκε ανοιχτά για όλες τις εξελίξεις.

Εξέφρασε τη διάθεσή του να αναλάβει ρόλο, εφόσον του ζητηθεί, ώστε να διαφυλαχθεί η ενότητα και το συμφέρον του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, τόνισε πως πρέπει να απομακρυνθούν όσοι – σύμφωνα με τον ίδιο – εκμεταλλεύτηκαν την περσινή κρίση για να πλήξουν τον Ιβάν Σαββίδη, ενισχύοντας το κλίμα εσωτερικής σύγκρουσης.

Επεσήμανε ότι είναι επιτακτικό η «ασπρόμαυρη» οικογένεια να συσπειρωθεί ξανά και να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα να έχει στις τάξεις της δύο τόσο ισχυρούς οικονομικά υποστηρικτές.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη «ψυχρή» στάση που – όπως είπε – του έδειξε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και στη χαμηλή οικονομική πρόταση του Μυστακίδη προς τον Ερασιτέχνη για τη χρήση του γηπέδου και του εμβλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε μεταξύ άλλων:

«Αυτό που είπα είναι πως έπρεπε να παραιτηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργήσανε όλα αυτά το καλοκαίρι. Δεν νομίζω να έχουν θέση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί φτάσαμε σε εκείνο το σημείο εξαιτίας τους. Μας παρέσυραν και μας έκαναν να περάσουμε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια της ζωής του ΠΑΟΚ. Είναι λάθος να πρέπει να ενταχθείς είτε του ενός είτε του άλλου. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι πως ο ΑΣ είναι ο θεσμοφύλακας του ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ έχει μεγαλουργήσει χάρη στον Ιβάν Σαββίδη και τον ευγνωμονούμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όλα αυτά που έχει προσφέρει και δεν θα έπρεπε να έχει αυτή την αντιμετώπιση από τον ΑΣ, γιατί αυτή η αχαριστία δεν ταιριάζει στον κάθε ΠΑΟΚτσή.

Φυσικά είναι καλοδεχούμενος και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ένας άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει στην ΚΑΕ και να μεγαλουργήσει και πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να καταλάβουν πως πρέπει να συνυπάρξουν.

Αυτός που πρέπει να κρατάει τη ζυγαριά ανάμεσα τους είναι ο ΑΣ. Θα πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή οι ενέργειες που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Πρέπει όλοι μας να είναι δίπλα και στα δύο αθλήματα που έχουν πολύ ισχυρούς παράγοντες και να έχουμε υπομονή. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι μεγάλος και δυνατός, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι δύο πανίσχυροι άνθρωποι. Φυσικά αυτοί από την αντίθετη πλευρά θα πρέπει να έχουν μία πιο ήρεμη συμπεριφορά».