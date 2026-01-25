Τα... σύννεφα ανάμεσα σε ΑΣ ΠΑΟΚ και Μυστακίδη και οι ανοικτές οικονομικές εκκρεμότητες!

Δύο ξεχωριστά οικονομικά ζητήματα φαίνεται να απασχολούν τον ΑΣ ΠΑΟΚ μετά τη συμφωνία για τη μεταβίβαση της ΚΑΕ, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι οικονομικές εκκρεμότητες όσο και η υποστήριξη προς το τμήμα βόλεϊ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Μετά τις αποκαλύψεις της voria.gr σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταβίβασης, επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα των οφειλών προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, αλλά και η υπόθεση της μεταγραφής του Τζεφ Τζέντρικ στο βόλεϊ.

Παρότι μεγάλο τμήμα των ανεξόφλητων υποχρεώσεων – ξεπερνώντας το 50% – αφορά χρέη προς τον Ιβάν Σαββίδη, εταιρείες συνδεδεμένες με αυτόν και άλλους πιστωτές, πληροφορίες αναφέρουν πως παραμένουν και ανοιχτές υποχρεώσεις προς τον Ερασιτέχνη.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι η περίοδος συνεννόησης και συνεργασίας που υπήρχε μεταξύ ΑΣ και Mυστακίδη το προηγούμενο καλοκαίρι έχει πλέον αλλάξει, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να εισέρχονται σε πιο σύνθετο και απαιτητικό στάδιο.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι μέσα στο ποσό των εκκρεμοτήτων δεν περιλαμβάνεται η μεταγραφή του Αμερικανού αθλητή Τζεφ Τζέντρικ, η οποία ανέρχεται σε ένα νούμερο άνω των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ τον περασμένο Οκτώβριο, το συγκεκριμένο κόστος θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από τον Τέλη Μυστακίδη, ως ξεχωριστή οικονομική ενίσχυση προς το ανδρικό τμήμα βόλεϊ.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια σχετικά με τη συγκεκριμένη οικονομική υποχρέωση, με αποτέλεσμα ο ΑΣ ΠΑΟΚ να επωμιστεί προσωρινά την πληρωμή προς τον Αμερικανό παίκτη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο δυναμικό της ομάδας από τον Δεκέμβριο.

Αυτό προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στη συνολική –και ακόμα ανοιχτή– οικονομική εικόνα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

