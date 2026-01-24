Αποκαλύφθηκε το συμφωνητικό: Ο Μυστακίδης είχε αναγνωρίσει αλλά αρνείται να πληρώσει το χρέος της ΚΑΕ στον Σαββίδη

Το Voria.gr φέρνει στο φως το συμφωνητικό ΚΑΕ ΠΑΟΚ-Μυστακίδη που αναγνωρίζει το χρέος προς τον Ιβάν Σαββίδη. Μια οφειλή όμως που αρνείται πλέον ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ να καταβάλει.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, στο συμφωνητικό που υπεγράφη για τη μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τέλης Μυστακίδης –διά του εκπροσώπου του– αποδέχεται το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων της ομάδας, στοιχείο που αποτέλεσε το καθοριστικό βήμα για την αλλαγή στη διοίκηση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, δηλώνει ότι «αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των χρεών της “ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ”, ύψους 4.002.477,21,…τα οποία θα εξοφλήσει η “ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ” το αργότερο μέχρι τις 15.01.2026 διά της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου».

Μάλιστα, η αγοράστρια εταιρεία, ο Τέλης Μυστακίδης δηλαδή, δηλώνει ότι «έχει προβεί διά εκπροσώπων της επιλογής του (εταιρεία ελεγκτών Deloitte και δικηγορική εταιρεία ZPLAW) σε οικονομικό, φορολογικό και νομικό έλεγχο (due diligence) της "ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ”, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατάστασή της και διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και δικαιοπρακτική ικανότητα να ολοκληρώσει τη συναλλαγή».

Το κείμενο του συμφωνητικού προβλέπει επίσης τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συνέχεια από τον Θανάση Χατζόπουλο, έναν από τους πωλητές της ΚΑΕ μαζί με τους Γαλατσόπουλο και Βιολίδη. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής των χρεών, θα αποσταλεί εξώδικο, ενώ προβλέπονται και ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Πληροφορίες της Voria.gr, πάντως, αναφέρουν ότι στα χρέη που έχει αφήσει ανεξόφλητα ο κ. Μυστακίδης -άνω του 50% όπως είπε πρόσφατα ο κ. Χατζόπουλος- είναι κυρίως στον Ιβάν Σαββίδη αλλά και σε εταιρείες συμφερόντων του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως πχ το Μακεδονία Παλλάς, και σε λοιπούς πιστωτές, όπως ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.