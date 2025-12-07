Σπουδαία συμφωνία ΠΑΕ-ΑΣ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η κάρτα φιλάθλου με ισχύ από φέτος!

Αναλυτικά:
Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ύστερα από συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενημερώνει τους φιλάθλους για την έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου, η οποία είναι πλέον απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026.
Η Κάρτα Φιλάθλου:
- Είναι αυστηρά προσωπική.
- Απαιτείται για την ατομική αγορά εισιτηρίου, δηλαδή κάθε εισιτήριο αντιστοιχεί σε έναν κάτοχο με ξεχωριστό ΑΜΚΑ.
- Εκδίδεται μία φορά και χρησιμοποιείται για κάθε επόμενη αγορά εισιτηρίου.
- Ισχύει για όλους τους εντός έδρας αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
- ΔΕΝ είναι απαραίτητη για την έκδοση παιδικού εισιτηρίου.
- Έχει κόστος 10€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310988000 ή στο [email protected], από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 - 21:00 και Παρασκευή 09:00 - 16:00