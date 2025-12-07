Σπουδαία συμφωνία ΠΑΕ-ΑΣ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η κάρτα φιλάθλου με ισχύ από φέτος!

Σπουδαία συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να βγάζει την κάρτα φιλάθλου η οποία θα είναι σε ισχύ από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και πιο συγκεκριμένα στο ματς κυπέλλου με το Μαρκό.

Αναλυτικά:

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ύστερα από συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενημερώνει τους φιλάθλους για την έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου, η οποία είναι πλέον απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026.

Η Κάρτα Φιλάθλου:

- Είναι αυστηρά προσωπική.

- Απαιτείται για την ατομική αγορά εισιτηρίου, δηλαδή κάθε εισιτήριο αντιστοιχεί σε έναν κάτοχο με ξεχωριστό ΑΜΚΑ.

- Εκδίδεται μία φορά και χρησιμοποιείται για κάθε επόμενη αγορά εισιτηρίου.

- Ισχύει για όλους τους εντός έδρας αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

- ΔΕΝ είναι απαραίτητη για την έκδοση παιδικού εισιτηρίου.

- Έχει κόστος 10€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310988000 ή στο [email protected], από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 - 21:00 και Παρασκευή 09:00 - 16:00