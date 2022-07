Summer League: Οι Λέικερς επικράτησαν με άνεση κόντρα στους Χιτ (vid)

Οι «Λιμνάνθρωποι» είχαν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης και χαρακτηριστικό είναι ότι δεν βρέθηκαν πίσω στο σκορ, σε κανέναν από τα τέσσερα δωδεκάλεπτα.

Για τους Λέικερς ξεχώρισαν οι Μακ ΜακΚλάνγκ (17π., 3ρ.), Πάρις Μπας (15π., 6ρ.) και ο Σκότι Πίπεν Τζούνιορ (12π., 6ρ., 3ασ.)

Για τους Χιτ, που παρατάχθηκαν με τον Νίκολα Γιόβιτς στην σύνθεσή τους, ξεχώρισαν οι Κάιλ Άλμαν, και Τζαβόντε Σμαρτ, που σημείωσαν 13 πόντους.

