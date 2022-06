Τρομερό video-αφιέρωμα στις κορυφαίες clutch στιγμές του Δημήτρη Διαμαντίδη (vid)

Ο Διαμαντίδης στην πλούσια καριέρα του με την φανέλα του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, κατέκτησε τα... πάντα, χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές.

Το Euroleague Muse, αποφάσισε να μαζέψει σε ένα εντυπωσιακό video τις κορυφαίες στιγμές του Διαμαντίδη, με τρομερά τρίποντα που έκριναν συγκλονιστικά ματς και τελικούς, απίστευτα μπλοκ και στιγμές που πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα.

Δείτε παρακάτω το απολαυστικό video:

Starting with Diamantidis, here are some of his most clutch moments of his career.



Diamantidis resume:



•3x Euroleague Champion

•1x Euroleague MVP

•2x Euroleague Final Four MVP

•6x Euroleague Best Defender

•2x Euroleague All Decade Team



💎Diamonds are forever💎#paobc pic.twitter.com/jgVenF8WLz