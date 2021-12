🙌 Выражаем соболезнования нашему спортивному директору Маносу Пападопулосу и всей семье в связи с кончиной его матери.



😔We express sincere condolences to our sports director Manos Papadopoulos and to his family about the loss of his mother. pic.twitter.com/M84kEQ0Q0J