Value for money ή λεφτά για... πέταμα;

Ποια είναι τα καλύτερα και ποια τα χειρότερα συμβόλαια στο ΝΒΑ; Το SDNA αναλύει...

Η σύγχρονη εποχή στο ΝΒΑ είναι άρρηκτα συνυφασμένη με πολλά, μα πολλά χρήματα. Η υπεραξία συνοδεύει αρκετούς παίκτες της λίγκας, ενώ κάποιοι άλλοι πληρώνουν το... χαμαλίκι ή το ήρεμο προφίλ τους με λεφτά που δεν αντιστοιχούν στην αξία τους.

Στην πρώτη κατηγορία ξεχωρίζουν οι πέντε παρακάτω περιπτώσεις:

Νο.1: Κέβιν Λοβ (31,3 εκατομμύρια δολάρια)

Σχεδόν... παλαίμαχος και έχοντας δώσει βάση κυρίως στη ζωή του εκτός παρκέ, ο Λοβ δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που θαυμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο έμπειρος ψηλός έχει βαρύνει πολύ και οι Καβαλίερς έχουν δώσει προτεραιότητα στο να «ψήσουν» τους μικρούς, οπότε η λογική λέει ότι ο Λοβ θα αποχωρήσει άμεσα, είτε μέσω ανταλλαγής, είτε με εξαγορά συμβολαίου. Για την ιστορία, ο 33χρονος παόυερ φόργουορντ/σέντερ μέτρησε πέρσι 12,2 πόντους και 7,4 ριμπάουντ ανά ματς πέρσι. Τα νούμερα αυτά δεν είναι για τα... σκουπίδια, όμως δεν αντιστοιχούν με τίποτα σε μισθό που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια δολάρια...

Νο.2: Τζον Ουόλ (44,3 εκατομμύρια δολάρια)

Ο ορισμός της υπερβολής: Ναι, ο prime Ουόλ, πριν τραυματιστεί σοβαρά, ήταν σίγουρα ένας από τους 10-15 καλύτερους πόιντ γκαρντ της λίγκας. Η αξία του έχει πέσει πολύ τα τελευταία χρόνια και παρά την συμπαθητική σεζόν του στους Ρόκετς (20,6 πόντοι, 6,9 ασίστ ανά ματς) κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο απόφοιτος του Κεντάκι αξίζει μισθό 40+ εκατομμυρίων. Όπως και ο Λοβ, ο Ουόλ αναμένεται να αλλάξει άμεσα φανέλα.

Νο.3: Άντριου Ουίγκινς (31,6 εκατομμύρια δολάρια)

Προτού... κράξετε: Ο Ουίγκινς είναι ΣΙΓΟΥΡΑ καλός παίκτης. Έχει ταλέντο, βελτιώθηκε στην άμυνα, δείχνει να «κουμπώνει» στο ιδανικό σχήμα των Ουόριορς με Κάρι και Κλέι. Εδώ όμως μπαίνει ένα μεγάλο «αλλά». Αξίζει ο Καναδός τον ετήσιο μισθό των 31,6 εκατομμυρίων δολαρίων; Ένας παίκτης με 18,6 πόντους μέσο όρο, που δίνει λίγα στα κομμάτια των ριμπάουντ (4,9) και της δημιουργίας (2,4 ασίστ) και τώρα τελευταία απέκτησε σταθερότητα στα ποσοστά του; Και εδώ μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι έχουμε να κάνουμε με υπερβολή. Μην αποκλείσετε το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Ουίγκινς για κάτι καλύτερο στο άμεσο μέλλον...

Νο.4 Νταβίς Μπέρτανς (16 εκατομμύρια δολάρια)

Ο Μπέρτανς είναι το κλασικό παράδειγμα του παίκτη που παίζει σούπερ για ένα διάστημα, κερδίζει ένα μεγάλο συμβόλαιο και μετά... χαλαρώνει. Ο Λετονός δεν «έκατσε», ούτε ξέχασε το βασικό του προσόν (περίπου 40% στο τρίποντα), αλλά δεν προσφέρει τίποτα άλλο! Μηδενική συνεισφορά στην άμυνα, δεν πλησιάζει την ρακέτα ούτε με... αίτηση, ένας απλά εξαιρετικός σουτέρ που κερδίζει 16 εκατομμύρια τον χρόνο. Τόσο απλά.

Νο.5 Πασκάλ Σιάκαμ (33 εκατομμύρια δολάρια)

Εδώ έχουμε κάτι αντίστοιχο με τον Μπέρτανς, έστω και αν μιλάμε για έναν πολύ πιο ταλαντούχο παίκτη, που μάλλον είναι δύο κλάσεις πάνω από τον φόργουορντ των Ουίζαρντς: Ο Σιάκαμ ήταν εξαιρετικός πρόπερσι, όμως οι κάκιστες εμφανίσεις του στα πλέι-οφ και η μικρή πτώση στα στατιστικά του (21,4 πόντοι, 7,2 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ ανά ματς) έφεραν προβληματισμό για το αν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ως ο ηγέτης των Ράπτορς. Ήδη ακούγονται φήμες για ανταλλαγή και αρκετές... μουρμούρες για το συμβόλαιο με τα 33 εκατομμύρια τον χρόνο.

Στην αντίπερα όχθη, έχουμε αρκετό... ψωμί, αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση: Όσοι έμπειροι και ποιοτικοί παίκτες, που ίσως ήταν και κάποτε all stars, έκαναν «εκτπτώσεις» στις οικονομικές απαιτήσεις τους και έμειναν στο Minimum (ή στο mid-level exception) για να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των value for money deals.

Θέλετε και ονόματα; Καρμέλο Άντονι, Τρέβορ Αρίζα, Ντουάιτ Χάουαρντ, Μαλίκ Μονκ και Κέντρικ Ναν στους Λέικερς, Νικολά Μπατούμ στους Κλίπερς, Μπόμπι Πόρτις στους Μπακς, Ότο Πόρτερ Τζ., Νεμάνια Μπιέλιτσα στους Ουόριορς, Μπλέικ Γκρίφιν, Πολ Μίλσαπ, ΛαΜάρκους Όλντριτζ στους Μπρούκλιν Νετς και Άντρε Ντράμοντ στους Σίξερς. Όλοι τους παίκτες μεγάλης αξίας, με καριέρα, εμπειρίες, παραστάσεις και, πλέον, λίγα χρήματα δίπλα από τον ετήσιο μισθό τους!

Βέβαια, είναι γνωστό και πρέπει να το πούμε: Τα χρήματα δεν κάνουν την διαφορά και μην απορήσετε αν κάποιους από τους παραπάνω αποδειχθεί κομβικός στη μάχη για το «δαχτυλίδι».