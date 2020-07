Willkommen bei ALBA, @louisolinde98!



Der 22 Jahre alte und 2,05 m große Nationalspieler erhält einen Dreijahresvertrag in Berlin. Louis hat in 2019/2020 für @BroseBamberg in der @easyCreditBBL 6,8 ppg und 5,3 rpg bei 23,3 mpg aufgelegt.



