Το super deal Παναθηναϊκού - Νέντοβιτς και οι επόμενοι «πράσινοι»

Το «Slam Dunk» αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Νεμάνια Νέντοβιτς και αναλύει τις επόμενες κινήσεις του «τριφυλλιού» στην αγορά.

* Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα super deal με τον Νεμάνια Νέντοβιτς και το «Slam Dunk» είναι εδώ για να αποκαλύψει όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης, ώστε να καταλάβετε και εσείς γιατί η συγκεκριμένη κίνηση έφερε χαμόγελα στο ΟΑΚΑ.

* Αρχικά, θα πρέπει να σημειώσουμε πως όλα έγιναν μέσα σε 24 ώρες. Το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε η επικοινωνία των δύο πλευρών, με τον Γιώργο Βόβορα να καλεί τον παίκτη. Στη συνέχεια, μίλησε μαζί του και ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Νίκος Παππάς, που έπαιξε κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Το οξύμωρο; Ο Νίκος Παππάς επικοινώνησε με τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Παππά.

* Το πρώτο deal, λοιπόν, του τεχνικού διευθυντή πλέον Παππά, που στο παρελθόν ήταν assistant coach και στη συνέχεια υπεύθυνος του τμήματος scouting, στέφθηκε από επιτυχία. Πάμε και στα νούμερα, που είναι τα αγαπημένα σας; Ο 29χρονος παίκτης έπαιρνε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο Μιλάνο. Ο Παναθηναϊκός τον έκλεισε με 500 χιλιάδες.

* Βλέπετε, για να γίνει η συμφωνία σε αυτό το ποσό συνέβαλε σημαντικά και η επιθυμία του «Νέντο» να έρθει στην Ελλάδα. Ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στο υψηλό επίπεδο και είδε την προοπτική του Παναθηναϊκού ως μία win-win συνθήκη. Από την μεριά της ομάδας, η προσθήκη του διεθνή Σέρβου αποδεικνύει πως κάθε άλλο παρά λευκή πετσέτα έχουν πετάξει οι πρωταθλητές Ελλάδας, που δυναμώνουν στην περιφέρειά τους.

* Αν ο Νέντοβιτς είναι υγιής, μαζί με τον Μάρκους Φόστερ στη θέση «2», θα δημιουργήσει ένα δίδυμο στους σούτινγκ γκαρντ, που μπορεί να μην έχει την ίδια λάμψη, σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά να εξελιχθεί σε πιο αποτελεσματικό. By the way, ο πρώην παίκτης της Αρμάνι προορίζεται καθαρά για τη θέση «2». Για εκεί τον έχει ο Βόβορας στο μπλοκάκι του. Στη θέση «1» θα παίξει (αν παίξει) μόνο σε κάποια ιδιόμορφη συνθήκη.

* Στην ουσία, ο Παππάς έφερε στους «πράσινους» έναν παίκτη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και μπορεί να ξεσηκώσει το ΟΑΚΑ με το επιθετικό του ταλέντο. Μην ξεχνάτε πως ο Παναθηναϊκός έχει γενικά καλή παράδοση με τους Σέρβους παίκτες. Το δίδυμο Νέντοβιτς - Φόστερ, λοιπόν, θα «κλείσει» τη θέση «2».

* Πάμε και στο θέμα που... καίει την ομάδα: τον αντικαταστάτη του Νικ Καλάθη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για δύο ξένους πόιντ γκαρντ. Αυτή τη στιγμή, ο Λορένζο Μπράουν έχει ένα προβάδισμα στη σχετική λίστα, με τον Βόβορα να τον εκτιμά και να τον περιμένει.

* Ο 30χρονος Αμερικανός έχει μέγεθος (1,96μ.) παρόμοιο με αυτό του Καλάθη (1,98μ.) και θεωρητικά σε αυτό το σκέλος μπορεί να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Νικ. Βέβαια, έχει και το ίδιο μειονέκτημα με τον Έλληνα σταρ, την αδυναμία πίσω από τα 6,75μ. Κανείς δεν συγκρίνει τον Καλάθη των 2,3εκατ. ευρώ ετησίως με τον Μπράουν της μίας σεζόν στην Euroleague. Όμως, με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στους «πράσινους» ο πρώην παίκτης των Σέρβων φαντάζει ως μία πολύ καλή επιλογή, που έχει και δημιουργία και σκορ.

* Το «τριφύλλι» πάει για ένα σχήμα με τέσσερις ξένους στα γκαρντ. Οι κοντοί είναι αυτοί που κρίνουν πλέον το παιχνίδι και ο Βόβορας θέλει να έχει πολλές και διαφορετικές επιλογές στην περιφερειακή γραμμή του. Άλλωστε, στις θέσεις «3», «4» και «5» υπάρχει η τριπλέτα των Ελλήνων παικτών που το τιμ του Παναθηναϊκού θέλει να καθιερώσει: Ιωάννης Παπαπέτρου, Ντίνος Μήτογλου και Γιώργος Παπαγιάννης.

* Ο Παπαπέτρου αποτελεί... σταθερά της ομάδας εδώ και μία διετία. Πλέον είναι ο αρχηγός του «τριφυλλιού» και ένας από τους παίκτες με τις περισσότερες παραστάσεις. Ο ρόλος του την ερχόμενη σεζόν θα είναι μεγάλος και από τα χέρια του θα περνούν πολλές αρμοδιότητες σε άμυνα και επίθεση. Όσο για τους Μήτογλου - Παπαγιάννη, στο Μαρούσι άπαντες έχουν μεγάλη εκτίμηση για τους δύο ψηλούς, που μπορούν να αποτελέσουν το «αύριο» και της Εθνικής Ομάδας. Οι δυο τους θα πρέπει πια να βγουν μπροστά και να παίξουν σημαντικό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Αυτό τους έχει ζητήσει ξεκάθαρα ο νέος προπονητής και το ίδιο ανέφερε και στη συνέντευξη Τύπου της προηγούμενης εβδομάδας.

* Από εκεί και πέρα, στη front line αναμένεται να αποκτηθούν δύο ακόμα ξένοι παίκτες. Ο ένας θα παίζει στις θέσεις «4» και «3» και ο άλλος θα είναι ένας «καθαρός» σέντερ. Μην ξεχνάτε πως στην εξίσωση υπάρχει και ο Μπεν Μπέντιλ, που θα αγωνίζεται ως... ενδιάμεσος ως «4» και «5».

* Με άλλα λόγια, το πλάνο θέλει επτά ξένους: δύο πλέι μέικερ, τον Μάρκους Φόστερ, τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ένα «4άρι» που θα κατεβαίνει και στο «3», τον Μπεν Μπέντιλ και ένα «5άρι». Η νέα διοικητική πυραμίδα του Παναθηναϊκού έχει σηκώσει μανίκια και οι εξελίξεις τρέχουν, με τον σχεδιασμό να προχωράει και τον Γιώργο Βόβορα να συμπληρώνει ένα - ένα όλα τα κομμάτια του παζλ.