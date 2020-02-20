LIVE LIVE EUROLEAGUE 20-02-2020 22:00 BASKONIA 0 0 <% getScoreHome(691535) %> <% getScoreAway(691535) %> BC ZALGIRIS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Μπασκόνια - Ζαλγκίρις ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROLEAGUE Γιασικεβίτσιους: «Να ξεχάσουμε το Κύπελλο, είχε περισσότερο χρόνο η Μπασκόνια» 19-02-2020 20:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROLEAGUE «Μάχες» σε όλα τα μέτωπα στην Euroleague 02-01-2020 11:02 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROLEAGUE «Άλωσε» το Κάουνας με σούπερ Σιλντς η Μπασκόνια! 04-10-2019 21:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROLEAGUE Γκριγκόνις... at the buzzer! (vid) 04-10-2019 20:59 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EUROLEAGUE Zalgirio Arena 1η BC ZALGIRIS 58 <% getScoreHome(643899) %> BASKONIA 70 <% getScoreAway(643899) %>