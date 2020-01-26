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Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder

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Πρώτο «triple double» για Αλεξάντερ στο «διπλό» των Θάντερ στην Μινεσότα (vid)

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Οι Θάντερ με τρελό «buzzer beater» έμειναν... ζωντανοί, στην παράταση την Μινεσότα (vid)

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