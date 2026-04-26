«Αμοιβαία η διάθεση Παρτιζάν - Καλάθη για νέο συμβόλαιο»

Πολύ πιθανή είναι η παραμονή του Νικ Καλάθη στην Παρτιζάν και τη νέα σεζόν, όπως μεταφέρεται από τη Σερβία.

Σύμφωνα με το Meridiansports η επιθυμία για συνεργασία είναι αμοιβαία και όλα δείχνουν πως ο Καλάθης θα συνεχίσει να φοράει την ασπρόμαυρη φανέλα και τη νέα σεζόν.

Σημειώνεται πως οι συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου έχουν ξεκινήσει, ο κόουτς Ζοάν Πεναρόγια έχει δώσει την έγκρισή του και πως σύντομα ο παίκτης θα κληθεί για τις τελικές επαφές και τις υπογραφές.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο 37χρονος Ελληνοαμερικανός γκαρντ μέτρησε 4.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague και σε σύνολο 43 αναμετρήσεων.