ΕΟΚ Web Radio: Το ραδιόφωνο της αργομισθίας γιατί άραγε δεν δίνει λόγο σε κανέναν από το Μαρούσι;

Η Ομοσπονδία επί των ημερών Λιόλιου δημιούργησε έναν πραγματικά ευφάνταστο τρόπο να προσλάβει δεκάδες δημοσιογράφους. Το ερωτηματικό παραμένει: Ανάμεσα στους δεκάδες καλεσμένους πώς και δεν έχει φιλοξενήσει εδώ και μήνες κάποιον αθλητή, προπονητή ή στέλεχος του Αμαρουσίου;

Ισως και να έτυχε. Ισως απλά να δείχνει τι είδους ανεξαρτησία και δημοκρατία ονειρεύονται στην ΕΟΚ.

Η επικοινωνία στα καλύτερα της θα τολμούσε κάποιος να πει.

Ο κύριος Βρούτσης που χρηματοδοτεί αυτή την Ομοσπονδία-έκτρωμα του ελληνικού αθλητισμού γνωρίζει άραγε ότι δεκάδες χιλιάδες ευρώ καταλήγουν εκεί;

Σε ένα ραδιόφωνο που δεν το ακούνε ούτε οι φίλοι-συνέταιροι του Λιόλιου καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι περισσότεροι οι ακροατές σε γενική συνέλευση πολυκατοικίας, είναι απορίας άξιο το γιατί όσοι έχουν αντίθετη φωνή από την Ομοσπονδία δεν καλούνται ποτέ να μιλήσουν εδώ και μήνες.

Ισως θα είχε ενδιαφέρον να αναρτηθεί σε επόμενο άρθρο η λίστα των παραγωγών και πόσα Μέσα με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρουν στα social media, ξέχασαν να ασκήσουν έστω και την παραμικρή κριτική στη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ.

Ενδεχομένως να έτυχε βέβαια. Αν έτυχε, απολογούμαστε. Μπορεί κάποιοι να βλέπουν φαντάσματα…