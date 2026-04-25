Η Βάσω Τσαρούχα ήταν στην Πάτρα, ο Προμηθέας ήταν εύστοχος από τη γραμμή του φάουλ και με 20 βολές περισσότερες έφθασε στη νίκη 97-85 επί του Ηρακλή.

Ρομπ Γκρέι (24 πόντοι) και Ντέι Ντέι Γκραντ (26 πόντοι) πήραν από το... χέρι τους Πατρινούς στο δεύτερο μέρος κόντρα σε Δημήτρη Μωραΐτη, Ντι Τζέι Φάντερμπερκ και Κρις Σμιθ, οι Θεσσαλονικείς είδαν τρεις παίκτες να αποβάλλονται με φάουλ (Στρονγκ-Γουέρ-Τσιακμάς), τις 35-15 βολές να τους «πληγώνουν» και να χάνουν την 8η θέση στο «Δ. Τόφαλος».

Μετά από τέσσερις σερί ήττες, ο Προμηθέας «γεύτηκε» τη χαρά της νίκης, παρέμεινε στην GBL και έκανε ένα «δώρο» στον Κολοσσό H Hotels που στην τριπλή ισοβαθμία ωφελήθηκε, μπαίνοντας στα playoffs για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Από τη δική του μεριά, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τη σεζόν με πέντε σερί ήττες, καθώς μετά το 76-74 επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο «Ιβανώφειο», έμεινε... εκεί και δεν κέρδισε άλλη ομάδα!

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και, εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία τους, πήραν τον έλεγχο από νωρίς, φτάνοντας μέχρι το +10 (23-33) στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Ο Προμηθέας βρήκε... απαντήσεις πριν από την ανάπαυλα και κράτησε επαφή στο σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, οι Πατρινοί ανέβασαν ρυθμούς και με... οδηγό τον Γκραντ πήραν σταδιακά τα ηνία. Με επιμέρους σερί, βολές και τον Στρονγκ να αποβάλλεται, έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο 70-65 και στην τέταρτη έφθασαν ακόμα και σε διψήφιες διαφορές (+15).

Ο Ηρακλής επιχείρησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε μονοψήφια επίπεδα, ωστόσο δεν είχε τη συνέχεια και ο Προμηθέας επικράτησε, στερώντας του την 8η θέση και τα playoffs.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Κατραχούρας-Ζιώγας

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 46-47, 70-65, 97-85

