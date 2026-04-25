Ο Κολοσσός με επιθετικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 91-80 την Καρδίτσα στην Ρόδο και θα πάρει μέρος στα play offs της GBL, όπου τον... περιμένει ο Ολυμπιακός.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν... μουδιασμένα στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας κακές επιλογές στην επίθεση. Στη συνέχεια Κολοσσός και Καρδίτσα πήγαιναν χέρι χέρι στο σκοράρισμα. Οι νησιώτες έβρισκαν πόντους κάτω από τη ρακέτα με τον Έγιν και... απαντούσαν στα τρίποντα των Θεσσαλών. Ο Νίκολς με δύο μακρινά τρίποντα έβαλε μπροστά τον Κολοσσό για το 21-19. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με συνεχόμενα καλάθια και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με το υπέρ τους 24-26.



Στην δεύτερη περίοδο ο Κολοσσός υπέπεσε αρκετά λάθη σε άμυνα και επίθεση με αποτέλεσμα οι Θεσσαλοί να πάρουν προβάδισμα έξι πόντων στο ματς 29-35. Οι Ροδίτες με μια αντεπίθεση διαρκείας μάζεψαν την διαφορά στο τέλος, με σωστές επιλογές στην επίθεση για το 40-44 του ημιχρόνου.



Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν νωχελικά το παιχνίδι και δεν είχαν σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση. Η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων τους και πήρε... κεφάλι στο σκορ για το 42-50. Ο Κολοσσός έτρεξε σερί 8-0 και... απάντησε για την ισοφάριση (50-50). Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν αισθητά την απόδοση τους και πήραν το προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου για το 64-59, μέσα από εξαιρετική άμυνα.



Οι Ροδίτες ξεκίνησαν εξαιρετικά στο τελευταίο δεκάλεπτο και αύξησαν την διαφορά στο +12 για το 73-61 με... μαέστρο τον Κολοβέρο. Στη συνέχεια οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να μειώσουν την διαφορά και να μπουν ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα. Ο Κολοσσός ήταν σταθερός όμως σε άμυνα και επίθεση και αύξησε ακόμη περισσότερο την διαφορά (79-66). Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και διατήρησαν με άνεση το υπέρ του προβάδισμα μέχρι το φινάλε και έτσι πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με 91-80.

Τα δεκάλεπτα: 24-26, 40-44, 64-59, 91-78.

