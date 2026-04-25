To πανόραμα της regular season στην GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος - Τα ζευγάρια των play off

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής:
- Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94
- ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85
- Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-80
- Άρης - Πανιώνιος 75-65
- Προμηθέας - Ηρακλής 97-85
Αναλυτικά η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας
1. Ολυμπιακός 48β. 24-0
2. Παναθηναϊκός 43β. 19-5
3. ΠΑΟΚ 41β. 17-7
4. ΑΕΚ 40β. 16-8
5. Άρης 14-10 38β. 14-10
6. Περιστέρι 38β. 14-10
7. Μύκονος 33β. 9-15
8. Κολοσσός Ρόδου 32β. 8-16
9. Ηρακλής 32β. 8-16
10. Προμηθέας 32β. 8-16
11. Καρδίτσα 31β. 7-17
12. Μαρούσι 30β. 6-18
13. Πανιώνιος 30β. 6-18
Τα ζευγάρια των play-offs (Ο νικητής κρίνεται στις 2 νίκες)
(1) Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (8)
(2) Παναθηναϊκός - Μύκονος (7)
(3) ΠΑΟΚ - Περιστέρι (6)
(4) ΑΕΚ - Άρης (5)