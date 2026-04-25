To πανόραμα της regular season στην GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος - Τα ζευγάρια των play off

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε στον Άρη και υποβιβάστηκε στην Elite League, με τον Κολοσσό να κερδίζει την Καρδίτσα και να σφραγίζει την είσοδο του στην 8άδα. Αναλυτικά η βαθμολογία της κανονικής διάρκειας και τα ζευγάρια των play-offs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής: 

  • Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76
  • ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94
  • ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85
  • Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-80
  • Άρης - Πανιώνιος 75-65
  • Προμηθέας - Ηρακλής 97-85

Αναλυτικά η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας

1. Ολυμπιακός 48β. 24-0

2. Παναθηναϊκός 43β. 19-5

3. ΠΑΟΚ 41β. 17-7

4. ΑΕΚ 40β. 16-8

5. Άρης 14-10 38β. 14-10

6. Περιστέρι 38β. 14-10

7. Μύκονος 33β. 9-15

8. Κολοσσός Ρόδου 32β. 8-16

9. Ηρακλής 32β. 8-16

10. Προμηθέας 32β. 8-16

11. Καρδίτσα 31β. 7-17

12. Μαρούσι 30β. 6-18

13. Πανιώνιος 30β. 6-18

Τα ζευγάρια των play-offs (Ο νικητής κρίνεται στις 2 νίκες)

(1) Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (8)

(2) Παναθηναϊκός - Μύκονος (7)

(3) ΠΑΟΚ - Περιστέρι (6)

(4) ΑΕΚ - Άρης (5)

 

