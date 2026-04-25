To πανόραμα της regular season στην GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος - Τα ζευγάρια των play off

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε στον Άρη και υποβιβάστηκε στην Elite League, με τον Κολοσσό να κερδίζει την Καρδίτσα και να σφραγίζει την είσοδο του στην 8άδα. Αναλυτικά η βαθμολογία της κανονικής διάρκειας και τα ζευγάρια των play-offs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής: Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85

Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-80

Άρης - Πανιώνιος 75-65

Προμηθέας - Ηρακλής 97-85 Αναλυτικά η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας 1. Ολυμπιακός 48β. 24-0 2. Παναθηναϊκός 43β. 19-5 3. ΠΑΟΚ 41β. 17-7 4. ΑΕΚ 40β. 16-8 5. Άρης 14-10 38β. 14-10 6. Περιστέρι 38β. 14-10 7. Μύκονος 33β. 9-15 8. Κολοσσός Ρόδου 32β. 8-16 9. Ηρακλής 32β. 8-16 10. Προμηθέας 32β. 8-16 11. Καρδίτσα 31β. 7-17 12. Μαρούσι 30β. 6-18 13. Πανιώνιος 30β. 6-18 Τα ζευγάρια των play-offs (Ο νικητής κρίνεται στις 2 νίκες) (1) Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (8) (2) Παναθηναϊκός - Μύκονος (7) (3) ΠΑΟΚ - Περιστέρι (6) (4) ΑΕΚ - Άρης (5)