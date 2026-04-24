Πέρασε δύσκολα από την Μανίσα η Φενέρ πριν τo Game 1 με την Ζαλγκίρις

Η Μανίσα έβαλε δύσκολα στην Φενέρ, που σοβαρεύτηκε στο φινάλε κερδίζοντας με 78-82 παραμένοντας στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος πριν το Game 1 των play-off με την Ζαλγκίρις

Η Φενέρ τα βρήκε σκούρα στην έδρα της Μανίσα, ωστόσο όταν η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σοβαρεύτηκε πήρε τελικά τη νίκη με 78-82, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 24-4 και παρέμεινε στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος. Από την άλλη η Μανίσα έπεσε στο 9-19.

Για τους νικητές ο Ντέβον Χολ ήταν πρώτος σκόρερ πραγματοποιώντας μια γεμάτη εμφάνιση με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Μέλι να προσθέτει 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Διψήφιος και ο Μπιμπέροβιτς με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Στίβενσον ξεχώρισε με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Τζόνσον να κάνει double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον πρώην παίκτη του Πανιωνίου, Μαρκέλ Σταρκς με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πλέον η Φενέρ στρέφει την προσοχή της στην Ζαλγκίρις και τα δυο παιχνίδια των play-off της Euroleague την ερχόμενη Τρίτη και Πέμπτη.