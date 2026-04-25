Άρση της τιμωρίας της Παρτιζάν για οφειλές προς τον Κέβιν Πάντερ

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της FIBA προχώρησε σε άρση της τιμωρίας της Παρτίζαν για οφειλές της σερβικής ομάδας προς τον Κέβιν Πάντερ.

Μία σημαντική εξέλιξη υπήρξε για την Παρτιζάν, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο της FIBA (Basketball Arbitral Tribunal, ΒΑΤ) προχώρησε σε άρση της τιμωρίας της ομάδας του Βελιγραδίου για οφειλές προς τον Κέβιν Πάντερ. Η Παρτιζάν είχε τιμωρηθεί από το BAT με απαγόρευση μεταγραφών καθώς δεν είχε καταβάλει τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για τον Κέβιν Πάντερ, που αφορούσαν το καλοκαίρι του 2024, όταν ο παίκτης αποχώρησε για την Μπαρτσελόνα.

Ο Πάντερ είχε μηνύσει την Παρτιζάν για χρέος 200 χιλιάδων ευρώ και δικαιώθηκε στη διεκδίκησή του από το ΒΑΤ, με την Παρτιζάν να ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε πως όφειλε να καταβάλει τον φόρο εισοδήματος του Πάντερ.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου ρύθμισαν την οφειλή, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός της λίστας των ομάδων που έχουν τιμωρηθεί. Αυτό σημαίνει πως πλέον η Παρτιζάν μπορεί να προβεί σε μεταγραφές.

Έχοντας ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της στη Euroleague, η Παρτιζάν επικεντρώνεται στη διεκδίκηση του τίτλου της Αδριατικής Λίγκας, αρχής γενομένης στα πλέι οφ. Η Παρτιζάν τερμάτισε στη 2η θέση, πίσω από την Ντουμπάι και στα πλέι οφ θα αγωνιστεί απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Ιγκοκέα-Μπόσνα.