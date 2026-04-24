Οι Ράπτορς έμειναν «ζωντανοί» στη σειρά με τους Καβαλίερς

Οι Τορόντο Ράπτορς με επιβλητική εμφάνιση, έκαμψαν την αντίσταση των Κλίβελαντ Καβαλίερς (126-104), μειώνοντας την σειρά σε 2-1.

Οι Καναδοί μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 31-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Καβαλίερς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 23-29 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο το ημίχρονο έκλεισε στην ισοπαλία (54-54).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη... μάχη, με τους Ράπτορς να μπαίνουν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα δύο πόντων (83-81) και όλα έδειχναν ότι το φινάλε του αγώνα θα εξελιχθεί σε θρίλερ.

Οι γηπεδούχοι, όμως πάτησαν... γκάζι έτρεξαν επί μέρους 43-23 (!), καθαρίζοντας με άνεση της νίκη για να μείνουν ζωντανοί στη σειρά με τους Καβαλίερς, μειώνοντας σε 2-1, έχοντας και το Game 4 στην έδρα τους.

O Σκότι Μπαρνς με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ράπτορς, ενώ για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Έβαν Μόμπλεϊ, που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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