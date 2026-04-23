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Μονακό: Προπονήθηκαν οι Νέντοβιτς - Τάρπεϊ, εκτός ο Μίροτιτς με Μπαρτσελόνα

Μπάσκετ
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Δεν έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα της Μονακό ενόψει του «τελικού» των play in της Euroleague κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Η Μονακό υποδέχεται την Παρασκευή το βράδυ την Μπαρτσελόνα (24/4, 20:30), με φόντο το τελευταίο εισιτήριο της 8ης θέσης  για τα playoffs, με τη νικήτρια ομάδα να πέφτει πάνω στον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Ο Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι είδε τους Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ να επιστρέφουν στις προπονήσεις, όμως, όπως αναφέρει η Μονακό, παραμένουν αμφίβολοι και το αν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Μπαρτσελόνα θα εξαρτηθεί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Εκτός παραμένει πάντως ο βασικός φόργουορντ της ομάδας, Νίκολα Μίροτιτς.

Έτσι οι οκτώ σίγουροι παίκτες είναι οι ίδιοι όπως και την Τρίτη στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό: Μάικ Τζέιμς, Έλι Οκόμπο, Μάθιου Στράζελ, Άλφα Ντιαλό, Ζουάν Μπεγκάριν, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις και Κεβάριους Χέιζ. Και σε αυτούς μένει να φανεί αν θα προστεθούν οι Νέντοβιτς και Τάρπεϊ.

Μονακό: Προπονήθηκαν οι Νέντοβιτς - Τάρπεϊ, εκτός ο Μίροτιτς με Μπαρτσελόνα