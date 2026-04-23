Μονακό: Προπονήθηκαν οι Νέντοβιτς - Τάρπεϊ, εκτός ο Μίροτιτς με Μπαρτσελόνα

Δεν έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα της Μονακό ενόψει του «τελικού» των play in της Euroleague κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Η Μονακό υποδέχεται την Παρασκευή το βράδυ την Μπαρτσελόνα (24/4, 20:30), με φόντο το τελευταίο εισιτήριο της 8ης θέσης για τα playoffs, με τη νικήτρια ομάδα να πέφτει πάνω στον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Ο Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι είδε τους Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ να επιστρέφουν στις προπονήσεις, όμως, όπως αναφέρει η Μονακό, παραμένουν αμφίβολοι και το αν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Μπαρτσελόνα θα εξαρτηθεί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Εκτός παραμένει πάντως ο βασικός φόργουορντ της ομάδας, Νίκολα Μίροτιτς.

Έτσι οι οκτώ σίγουροι παίκτες είναι οι ίδιοι όπως και την Τρίτη στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό: Μάικ Τζέιμς, Έλι Οκόμπο, Μάθιου Στράζελ, Άλφα Ντιαλό, Ζουάν Μπεγκάριν, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις και Κεβάριους Χέιζ. Και σε αυτούς μένει να φανεί αν θα προστεθούν οι Νέντοβιτς και Τάρπεϊ.