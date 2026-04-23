Οι Πίστονς νίκησαν 98-83 τους Ορλάντο Μάτζικ στο Game 2 και άφησαν ανοιχτή την σειρά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους, τουλάχιστον στα κομβικά σημεία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με το Ορλάντο να μένει κοντά χάρη στην άμυνά του. Ωστόσο, από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, το Ντιτρόιτ ανέβασε κατακόρυφα τον ρυθμό, βρήκε εύκολους πόντους και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Κομβικό σημείο ήταν η τρίτη περίοδος, όπου οι Μάτζικ κατέρρευσαν επιθετικά, πετυχαίνοντας μόλις 16 πόντους. Εκεί οι Πίστονς άνοιξαν τη διαφορά και δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Ο Κούνιγχαμ ήταν ξανά ο ηγέτης των νικητών, ελέγχοντας τον ρυθμό και εκτελώντας με συνέπεια, ενώ από πλευράς Ορλάντο ο Μπανκέρο προσπάθησε, αλλά χωρίς ουσιαστική στήριξη.

Οι Πίστονς δείχνουν να έχουν το πάνω χέρι, κυρίως λόγω άμυνας και καλύτερης συνοχής. Οι Μάτζικ, από την άλλη, παλεύουν αλλά η επιθετική τους δυσλειτουργία δεν τους επιτρέπει να διεκδικήσουν σταθερά κάτι σε όλη την διάρκεια.

Με τη σειρά να πηγαίνει πλέον στο 1-1, το Game 3 αποκτά χαρακτήρα μικρού «τελικού».