Ακριβώς το τέλος που άρμοζε στο πρωτάθλημα «τσίρκο» του Λιόλιου

Πρωτάθλημα στα χαρτιά, με κόσμο αποκλεισμένο από το γήπεδο, με απαγορεύσεις παρουσίας ανθρώπων στις εξέδρες, με λογική χέρι-χέρι ΕΟΚ και Αθηναϊκού, είναι ο καθρέφτης του μπάσκετ γυναικών που ήθελαν. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου συνεδρίασε και αποφάσισε: Πρωτάθλημα ο Αθηναϊκός. Μην μπερδεύεστε. Δεν έγινε τώρα μετά τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό της Α1 γυναικών. Η «απονομή» έχει γίνει πριν καν αρχίσει η σεζόν. Για μήνες απλά παρακολουθούσαμε ένα έργο που ξέραμε το τέλος του. Γιατί ο... σεναριογράφος δεν φημίζεται για τη φαντασία του.

Ελληνοποιήσεις για να βολευτεί ο Αθηναϊκός. Από την πρώτη αγωνιστική επίδειξη διαθέσεων και προθέσεων από τη διαιτησία του τότε ντέρμπι Αθηναϊκού-Παναθηναϊκού. Επίδειξη θέλησης απέχθειας του κόσμου προς το άθλημα, για να μην... μπλέκεται στα πόδια τους. Τότε που έβγαζαν ανακοινώσεις και είχαν «τρομοκρατηθεί» επειδή γράφτηκαν σε τοίχο συνθήματα με μαρκαδόρους.

Τα υπόλοιπα ήταν απλά μια φυσική συνέχεια προς το τέλος που όλοι γνώριζαν. Παίκτριες να τρέχουν τρομαγμένες αφήνοντας τις δηλώσεις τους σε αντίπαλες έδρες, αλλά τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού γιατί σε κεκλεισμένων των θυρών ο αντίπαλος κουβάλησε οπαδούς με την αποστολή. Με αποτέλεσμα να τιμωρείται η έδρα ενόψει των τελικών με τον Αθηναϊκό.

Το εκτός έδρας «κλείδωσε». Στο Κύπελλο με μια απόφαση-διαταγή αποκλείστηκαν οι Παναθηναϊκοί από το γήπεδο της Ελευθερούπολης στην Καβάλα. Εκεί όπου πήγαν το Final Four για να έχουν την... ηρεμία τους. Μάλλον η επικινδυνότητα θα ήταν μεγάλη, με τις «πράσινες» να είναι στη διοργάνωση με Πρωτέα, Αθηναϊκό και Παναθλητικό.

Αποφασίζουμε και διατάζουμε είχαμε και στο εκτός έδρας με τον Αθηναϊκό για τον πρώτο τελικό. Τότε που άνθρωποι με εισιτήρια αποκλείστηκαν από το γήπεδο, γιατί έτσι γούσταρε η γηπεδούχος ομάδα. Για να μην έχει τους... κακούς φιλοξενούμενους να υποστηρίζουν την ομάδα τους. Ακατανόητη υπουργική απόφαση για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης -εντός της πόλης στο μεταξύ- ετσιθελική επιβολή απαγόρευσης και μεμονωμένης παρουσίας από τον Αθηναϊκό.

Σε οποιοδήποτε νορμάλ ευνομούμενο κράτος, συνέπειες θα είχε το γηπεδούχο σωματείο που απέκλεισε ανθρώπους με εισιτήρια. Στην Ελλάδα όμως, η ΕΟΚ και ο Αθηναϊκός του Χαρδαλιά έχουν πάντα δίκιο. Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες απαγόρευσαν στον κόσμο να είναι εκεί και να παιχτεί το πρωτάθλημα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να σεβαστεί τον εαυτό του και τον κόσμο του. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα θα το έχανε. Ήταν δεδομένο, ακόμη και να συνεχιζόταν το ματς θα αναλάμβαναν οι οργανωμένοι οπαδοί-διαιτητές. Τα άπειρα παιδιά που όρισε η ΚΕΔ. Ή ο Λιόλιος προσωπικά, αν κρίνουμε απ’ όσα περιλαμβάνονται στα μηνύματα που έστελνε ο ίδιος στον τότε προπονητή του Προμηθέα και καταγγέλθηκαν από την ΚΑΕ Μαρούσι.

Οι συνταξιδιώτες δεν γινόταν να αφήσουν κανέναν άλλο να πάρει πρωτάθλημα. Ο Αθηναϊκός το είχε «κλειδώσει» πριν αρχίσει η σεζόν. Η ομάδα με τις τόσες αθλήτριες, που πάει κόντρα σε κάθε ηθική του σπορ. Το σωματείο που όλοι γνωρίζουν πως έχει τις... πλάτες του Χαρδαλιά, αλλά δεν αναφέρουν δημόσια από που προκύπτουν οι τόσο μεγάλες χορηγίες για να έχουν τέτοιο μπάτζετ.

Ένα χάρτινο πρωτάθλημα ήταν ακριβώς ο τρόπος που έπρεπε να ολοκληρωθεί η σεζόν στις γυναίκες. Με εξευτελισμό του προϊόντος του Λιόλιου. Με όλη την Ελλάδα να συζητά για τις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΟΚ-Αθηναϊκό-Χαρδαλιά και όχι για το... θαύμα της γειτονιάς του Βύρωνα. Θα ήταν άδικο για ένα συνοικιακό σωματείο, το οποίο στιγματίζουν για πάντα με ένα τίτλο αμφισβήτησης, εύνοιας, σκιών.

Το πρωτάθλημα 2025-26 στον Αθηναϊκό. Όπως ακριβώς άξιζε να το πάρει. Με απόφαση της ΕΟΚ του Λιόλιου. Ο οποίος τις ίδιες μέρες έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα και στην ΕΕΑ για τη σχέση του με τον Προμηθέα.