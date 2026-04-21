Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Τρομεροί Σορτς - Φαρίντ, κομβικοί Όσμαν - Ρόγκα

Ο Παναθηναϊκός ήταν για 40 λεπτά το αφεντικό κόντρα στη Μονακό, με τρομερούς Σορτς και Φαρίντ και κομβικούς τους Όσμαν και Ρογκαβόπουλο.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Μαγικός! Από την ώρα που μπήκε στο ματς μεταμόρφωσε τον Παναθηναϊκό και ήταν τρομερός. Είχε 21 πόντους (8/11 διπ., 1/2 τριπ., 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, χωρίς να κάνει λάθος. Ενώ έπαιξε καλή άμυνα. Βαθμός: 10

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Μαζί με τον Σορτς έβαλαν την σπίθα για τη νίκη. Ενέργεια και πάθος και στις δύο πλευρές του glass floor και σημαντικές βοήθειες. Ήταν κομβικός με 9 πόντους (1/5 διπ., 2/5 τριπ., 1/2 βολές), παρότι δεν είχε καλά ποσοστά. Μέτρησε ακόμα 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ και 2 λάθη. Βαθμός: 8

Κώστας Σλούκας: Εκεί που χρειάστηκε ήταν και πάλι «παρών» κι έδωσε λύσεις. Είχε 8 πόντους, όλους στα κρίσιμα σημεία με 2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ μέτρησε 5 ασίστ με μόλις 1 λάθος. Βαθμός: 7

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Βοήθησε αμυντικά με τις τοποθετήσεις του και το κορμί του (2 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ), αλλά στην επίθεση έμεινε σε χαμηλά επίπεδα με 4 πόντους (2/4 διπ., 0/3 τριπ.). Βαθμός: 5

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Δεύτερο συνεχόμενο πολύ καλό παιχνίδι και θετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είχε 11 πόντους (3/3 διπ., 1/2 τριπ., 2/2 βολές), 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 τάπα. Βαθμός: 8

Τζέριαν Γκραντ: Δεν μπήκε καλά στο ματς και ο Αταμάν μόλις στο 2' τον τράβηξε στον πάγκο. Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, για αυτό κι έπαιξε μόλις 9:01 λεπτά, και είχε 6 πόντους (1/2 διπ., 1/1 τριπ., 1/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 6

Κέντρικ Ναν: Σε μέτρια βραδιά επιθετικά με μόλις 7 πόντους (1/2 διπ., 1/5 τριπ., 2/2 βολές), έχοντας ακόμα 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, χωρίς λάθος. Βαθμός: 6

Ματίας Λεσόρ: Μπήκε στο ματς με 1-2 φάσεις που του χάλασαν και πήγε στον πάγκο. Όταν ξαναπάτησε glass floor ήταν θετικός με 8 πόντους (4/4 διπ.), αλλά φορτώθηκε με 4 φάουλ και δεν ήταν στο σχήμα στο τέλος του ματς. Είχε και 2 λάθη. Βαθμός: 6

Kένεθ Φαρίντ: Τρομερό ματς! Ήταν παντού στο γήπεδο κι έδωσε λύσεις και στην άμυνα (8 ριμπ.) και στην επίθεση (13 π., 6/8 διπ, 1/2 βολές).Έβγαλε πολλή ενέργεια και ήταν επιδραστικός, παίζοντας για λεπτά. Είχε ακόμα 1 τάπα και 1 λάθος. Βαθμός: 9

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Δεν έβαλε πόντο στην επίθεση, αλλά δεν χρειάστηκε. Ήταν εντυπωσιακός στην άμυνα (7 ριμπ. 1 κλεψ.), με τρομερή ενέργεια κι αυτός στο glass flooor. Βαθμός: 7

Ντίνος Μήτογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -