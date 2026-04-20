Ο Πρωτέας Βούλας διέλυσε το Ψυχικό με 90-67 και με 4-1 νίκες προκρίθηκε στο Final Four της Elite League.

Στο Final 4 βρίσκονται, επίσης, οι Vikos Φalcons, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος και ο Evertech Παπάγου, με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο ανόδου στη Stoiximan GBL, καθώς ήδη το πρώτο εισιτήριο έχει πάρει η πρωταθλήτρια της κανονικής περιόδου, Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA.

Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Παπαϊωάννου-Ζιώγας

Δεκάλεπτα: 16-13, 38-26, 65-49, 90-67

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15, Μιλεντίγεβιτς 17 (3), Ρις 15, Κόης 9 (1), Δέλγας 2, Πετανίδης 3, Πεταλωτής, Μπέλη 11, Βουλγαρόπουλος 3, Καραγεωργίου 15 (3)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 8, Κουκάς 4 (1), Ρος 7 (1), Αντωνάκης 12 (2), Καρράς 7, Ουέλς 20 (1), Δημάκος 7 (1), Θεοδώρου 2

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.

Η διαδρομή μέχρι την άνοδο στο Final 4 είναι η εξής:

Ημιτελικοί

Νεανική Εστία Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου (1)

Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (2)

Τελικός

Νικητής 1-Νικητής 2