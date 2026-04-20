Στο Final 4 βρίσκονται, επίσης, οι Vikos Φalcons, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος και ο Evertech Παπάγου, με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο ανόδου στη Stoiximan GBL, καθώς ήδη το πρώτο εισιτήριο έχει πάρει η πρωταθλήτρια της κανονικής περιόδου, Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA.
Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Παπαϊωάννου-Ζιώγας
Δεκάλεπτα: 16-13, 38-26, 65-49, 90-67
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15, Μιλεντίγεβιτς 17 (3), Ρις 15, Κόης 9 (1), Δέλγας 2, Πετανίδης 3, Πεταλωτής, Μπέλη 11, Βουλγαρόπουλος 3, Καραγεωργίου 15 (3)
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 8, Κουκάς 4 (1), Ρος 7 (1), Αντωνάκης 12 (2), Καρράς 7, Ουέλς 20 (1), Δημάκος 7 (1), Θεοδώρου 2
Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.
Η διαδρομή μέχρι την άνοδο στο Final 4 είναι η εξής:
Ημιτελικοί
Νεανική Εστία Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου (1)
Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (2)
Τελικός
Νικητής 1-Νικητής 2