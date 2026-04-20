Αυτή είναι η πίστα, αυτήν πρέπει να τερματίσει

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία ασυνήθιστη κατάσταση κι έχει μπροστά του ένα ματς για να μπει σε δρόμο κανονικότητας. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Φυσικά για το «τριφύλλι» το να βρίσκεται στη διαδικασία των play in δεν είναι κάτι σύνηθες. Για του λόγου το αληθές μάλιστα συμβαίνει για πρώτη φορά στην ύπαρξη του συγκεκριμένου format. Μπορεί όμως να το περάσει όσο πιο αναίμακτα μπορεί.

Πως; Με μία νίκη στην έδρα του κόντρα στη Μονακό και να ξεμπερδεύει. Για να ρίξει έπειτα την προσοχή του στην πολύ δύσκολη κι απαιτητική σειρά με τη Βαλένθια. Αυτό όμως στην ώρα του.

Προφανώς και το να βλέπει κάποιος τον Παναθηναϊκό στα play in δεν αποτελεί λόγο χαράς. Η συγκεκριμένη ομάδα με αυτό το ρόστερ και αυτή την ποιότητα που διαθέτει θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι ήδη στα πλέι οφ και να την απασχολεί το πλεονέκτημα έδρας. Αυτός είναι όμως πλέον ο δρόμος κι αυτόν πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή την πίστα πρέπει να τερματίσει.

Μία διαδρομή που οι «πράσινοι» έκαναν επικίνδυνη στη διάρκεια της σεζόν, αλλά και πάλι στο φινάλε έδειξαν να βρίσκουν πατήματα και να έχουν πια το «know how» στο παιχνίδι τους. Κι αυτό γιατί το «τριφύλλι» στις τελευταίες 8 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας έπαιξε με 7 ομάδες που πάλευαν για πλέι οφ και play in και είχε 6 νίκες και 2 ήττες.

Και τα ματς που στέρησαν την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ και το πλεονέκτημα έδρας δεν ήταν αυτά κόντρα σε Χάποελ και Βαλένθια, αλλά οι εκτός προγράμματος ήττες από ομάδες σαν την Παρί και την Αρμάνι.

Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι πως ο Παναθηναϊκός ολοένα και παρουσιάζεται πιο σοβαρός. Έχει καταλάβει πλέον ξεκάθαρα τον τρόπο που παίρνει τα παιχνίδια και έχει ήδη μπει σε συνθήκη «με την πλάτη στον τοίχο».

Γιατί τα play in δεν του δίνουν σίγουρη θέση στα πλέι οφ. Θέλει τουλάχιστον μία νίκη για να ξεμπερδεύει με κάτι ασυνήθιστο για τον ίδιο, ώστε να μπει σε γνώριμα λημέρια και να στραφεί σε μία σειρά που θα τον... τρέξει πολύ.

Το κομμάτι της σεζόν που θα κρίνει τα πάντα για το «τριφύλλι» ξεκινάει την Τρίτη. Ματς πρωταθλήματος δεν είχε λόγω του ρεπό του στην Stoiximan Greek Basketball League κι ήδη άπαντες από το βράδυ της Παρασκευής σκέφτονται μόνο τη Μονακό.

Μία ομάδα με προβλήματα, τα οποία όμως την έχουν κάνει να συσπειρωθεί. Οι Γάλλοι παίζουν καλύτερα με τον Μαρκοϊσβλίλι στον πάγκο τους και παρά τους 8 παίκτες μάχονται σε κάθε παιχνίδι και είναι σκληρό καρύδι. Μονάδες όπως ο Μπλοσομγκέιμ έχουν κάνει το step up και παίρνει λύσεις ακόμα κι από τον Μπεγκαρίν.

Στον Παναθηναϊκό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να σκέφτονται τη Βαλένθια. Δεν έχουν το δικαίωμα άλλωστε, από την στιγμή που έχουν μπροστά τους ένα μονό ματς με μία άκρως επικίνδυνη ομάδα, που στην τελική δεν έχει να χάσει και κάτι, γιατί δεν θα ζητήσει και κάποιος ευθύνες από τη Μονακό ακόμα κι αν δεν είναι καν στα πλέι οφ στην κατάσταση που βρίσκεται.

Η πίεση και το άγχος προφανώς και είναι στο «τριφύλλι», που καλείται σε ένα παιχνίδι να τελειώνει με τα play in και στραφεί στα πλέι οφ και τον τρόπο που θα σταματήσει το up tempo ματς της Βαλένθια.

Τα υπόλοιπα όμως όταν έρθει η ώρα τους. Βήμα-βήμα...