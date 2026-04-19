Πρόβλημα στην Μπιλμπάο πριν τον ΠΑΟΚ: Κάκωση στον προσαγωγό ο Χίλιαρντ

Απρόοπτο στην Μπιλμπάο πριν τους τελικούς με τον ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup, καθώς ο Νταρούν Χίλιαρντ ταλαιπωρείται από κάκωση στον προσαγωγό, με τον Αμερικανό γκαρντ να τίθεται εκτός μάχης και η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραμα της αποκατάστασης του.

Με ένα σημαντικό πρόβλημα ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Μπιλμπάο τον ΠΑΟΚ στους δυο τελικούς του FIBA Europe Cup. Ο Χάουμε Πονσαρνάου είδε έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες του να τίθεται εκτός μάχης, με την ομάδα να εκδίδει επίσημη ιατρική ενημέρωση για το πρόβλημα που προέκυψε.

«Ο Ντάρουν Χίλιαρντ, παίκτης της Μπιλμπάο, ταλαιπωρείται από μια μυοπεριτονιακή κάκωση στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού, με περιτονιακή συλλογή υγρού. Η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αποκατάστασής του», ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη ενημέρωση των Βάσκων.

Ως εκ τούτου ο πολύπειρος γκαρντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα και η επιστροφή του θα κριθεί θα εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραμα της αποκατάστασης του.

Ο Χίλιαρντ μετρά την τρέχουσα σεζόν στο Europe Cup 9.1 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ κατά μέσο όρο σε 15 αναμετρήσεις.