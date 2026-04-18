«Κεραυνοί» Παπαθεοδώρου: «Έχουμε καθαρή συνείδηση - Αυτοί που βλέπουν άσχημα όνειρα, τώρα θα δουν εφιάλτες»

Μετά τη νίκη του Αμαρουσίου απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στην καταγγελία της ομάδας του και τόνισε πως όσοι βλέπουν άσχημα όνειρα, τώρα θα δουν... εφιάλτες μπροστά τους.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ταλέντο και έχει και κατεύθυνση στον τρόπο που παίζει. Ελέγξαμε το παιχνίδι 40 λεπτά. Ήμασταν εμφανώς καλύτεροι σε όλες τις πλευρές του γηπέδου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους, την υπομονή τους και την ανοσία που έχουν κάθε βδομάδα σε αυτό που αντιμετωπίζουμε.

Σήμερα πάλι αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που παραλίγο να σπάσει το ρεκόρ βολών. Σούταρε μόνο 44. Στο δεύτερο μέρος ήταν 25-4 οι βολές, ενώ το Μαρούσι ήταν 15 πόντους μπροστά σε όλο το ματς. Έχουμε μάθει όμως να παλεύουμε και απέναντι στις ομάδες που δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ούτε ο Κολοσσός φέρει ευθύνη. Έχουμε μάθει να παλεύουμε και έχουμε μάθει να προσπαθούμε ως το τέλος.

Αυτό θα κάνουμε. Είμαστε ενωμένοι όλοι. Είδατε πόσο μεγάλη βοήθεια είχαμε από τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση. Ήταν η καλύτερη παρουσία τους φέτος. Από τη στιγμή που κάποιοι δεν σέβονται την ιστορία του Αμαρουσίου και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ πρέπει να συσπειρωθούμε κι άλλο, όπως και κάναμε και κερδίσαμε το παιχνίδι.

Έχουμε άλλο ένα πολύ δύσκολο ματς μπροστά μας. Θα κάνουμε άλλη μία καλή εβδομάδα προπόνησης και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».

Για τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες: «Είμαστε σε μία συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα. Εμείς αυτό που επιλέξαμε σαν ομάδα να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε καθαρή την συνείδησή μας. Μπορούμε να κοιτάμε στον καθρέφτη το πρόσωπό μας. Μπορούμε να κοιμόμαστε τα βράδια ήρεμοι. Αυτοί που δεν μπορούν να κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και που βλέπουν άσχημα όνειρα θα δουν εφιάλτες μπροστά τους. Περιμένουμε τις εξελίξεις, το κράτος έχει παρέμβη. Η καταγγελία είναι ξεκάθαρη, τα στοιχεία αδιάσειστα, τεκμηριωμένα και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό».

Για το αν έχει μιλήσει παραπάνω στον Ουόκερ ενόψει των κρίσιμων αγώνων: «Όχι. Έχουμε μιλήσει σε όλα τα παιδιά, να τα υποστηρίξουμε, να τους δώσουμε την ώθηση που χρειάζονται. Τα παιδιά είναι άνθρωποι, έχουν συναισθήματα και χρειάζονται και την στήριξη των προπονητών. Όχι τόσο στο μπάσκετ, στο μπάσκετ είμαστε πολύ καλή ομάδα όπως βλέπετε, απλά δεν μπορέσαμε να δείξουμε το αληθινό μας πρόσωπο γιατί δεν μας άφησαν. Να τους στηρίξουμε ηθικά, πνευματικά, να είναι δυνατοί, να αντέχουν αυτά που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Και αυτό το κάναμε με όλους, όχι μόνο με τον Ουόκερ. Ο Ουόκερ είναι πολύ καλός επαγγελματίας, ένα παιδί που έχει το αίσθημα της νίκης μέσα του. Σήμερα δεν υπήρχε υστερήσαντας στην ομάδα. Ο Περάντες οδήγησε την ομάδα μαεστρικά. Ο Κάμερον, ο Καλαϊτζάκης, όλα τα παιδιά. Ο Καρακώστας σαν νέος παίκτης είχε πολύ σημαντική συμβολή. Δεν υπήρχε παιδί που να υστέρησε σήμερα».

Για τα κλειδιά για να πάρει το Μαρούσι τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική: «Σπουδαίος αντίπαλος ο ΠΑΟΚ σε πολύ καλή κατάσταση και με πολύ καλό ρόστερ. Δεν έχουμε μελετήσει τον αντίπαλο. Πρέπει να ξεκουραστούμε πρώτα, να απολαύσουμε τη νίκη μας σήμερα και από εβδομάδα να ετοιμάσουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκτός έδρας απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Έχουμε χρόνο για αυτό».