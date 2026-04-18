Ο θεσμικός ρόλος αποφάσισε: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των δύο ματς 2 ώρες πριν το τζάμπολ!

Ο θεσμικός ρόλος, Βαγγέλης Λιόλιος, αποφάσισε τελικά και οι διαιτητές των δύο πρώτων ματς της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League έγιναν γνωστοί 2 ώρες πριν το τζάμπολ!

Ίσως να χρωστάμε ένα «συγγνώμη» στην Ουγκάντα, καθώς μπορεί οι άνθρωποι να είναι πιο διαφανείς και οργανωμένοι από την ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου, που αποφάσισε να ανακοινώσει μόνο τους διαιτητές των πρώτων δύο ματς της προτελευταίας αγωνιστικής 2 ώρες πριν το τζάμπολ.

Τα έφερε από δω, λοιπόν, τα έφερε από εκεί ο θεσμικός ρόλος και γνωστοποίησε στο μπασκετικό κοινό τους ρέφερι των δύο παιχνιδιών της 25ης αγωνιστικής, ορίζοντας τους Τηγάνη, Καρπάνο και Κατραχούρα στο ματς του Αμαρουσίου με τον Κολοσσό.

Όσο για τα ματς της Καρδίτσας με τον Προμηθέα και του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, οι φίλοι του μπάσκετ θα πρέπει να περιμένουν στο σάιτ της ΕΟΚ με το... F5 στο χέρι για να μάθουν ποιοι θα σφυρίξουν τα παιχνίδια.

Είναι σαφές πως στόχος της ΕΟΚ και της ΚΕΔ είναι να διατηρηθεί η πλήρης διαφάνεια στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και οι ανίκανοι, όπως αφήνει ο Λιόλιος να εννοηθεί διαιτητές, να προστατευτούν από την πίεση ενός αγώνα όπως αυτός του Ολυμπιακού με τον Άρη Betsson.

Αναλυτικά:

Σάββατο 18/4

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Περιστέρι Betsson Τσολάκος-Λεβεντάκος-Μπον (Σαμαρτζή)

Αμαρουσίου 16.00 Μαρούσι Chery-Κολοσός H Hotels Collection Τηγάνης-Καρπάνος-Κατραχούρας (Ντίνος)

Γ. Μπουρούσης 18.15 Καρδίτσα Ιαπωνική-Προμηθέας Βίκος Cola

Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-ΠΑΟΚ

Κυριακή 19/4

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Άρης Betsson

Μ. Λιούγκας 16.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-ΑΕΚ