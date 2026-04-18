Ούτε στην Ουγκάντα: Δεν έχει ορίσει διαιτητές ο Λιόλιος… τρεις ώρες πριν τους αγώνες της GBL!

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τους ορισμούς των διαιτητών κι ενώ απομένουν τρεις ώρες για το τζάμπολ της αγωνιστικής!

Ούτε με μηνύματα, ούτε στο σάιτ της ΕΟΚ μπορεί κανείς να βρει τους ορισμούς ενώ οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 4μμ!

Η αλαζονεία του Λιόλιου δεν έχει προηγούμενο και δύο μέρες μετά τον πανελλήνιο διασυρμό του, συνεχίζει να κυλιέται στον βούρκο της έλλειψης ισονομίας και διαφάνειας.

Σε μια πράξη που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, οι ομάδες αγνοούν ποιοι διαιτητές θα τους σφυρίξουν στους σημερινούς αγώνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όσα θα συμβούν σήμερα στα παρκέ της Α1.

Άλλη μια σελίδα ντροπής για το ελληνικό μπάσκετ...