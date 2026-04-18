Φαρίντ: «Ξέρουμε τη Μονακό, προτεραιότητά μας η άμυνα»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την διασταύρωση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο play in της Euroleague, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες του Τριφυλλιού να επικεντρωθούν στην άμυνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Εφές: «Το μόνο που σκεφτόμασταν ήταν να μπούμε και να κερδίσουμε, θέλαμε να παίξουμε πάρα πολύ καλή άμυνα, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στην άμυνα, είναι μια νίκη που μας βοηθάει πολύ για τα επόμενα ματς».

Για την αναμέτρηση με τη Μονακό: «Είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρουμε τη Μονακό, πρέπει να δούμε τι να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την άμυνά μας, γιατί στην επίθεση όλοι ξέρουν ότι μπορούμε να σκοράρουμε.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στην άμυνα, εμείς πρέπει να ακούσουμε τις εντολές του κόουτς και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι απέναντι στην Μονακό».