Ανοιχτοί σε ενδεχόμενο ανταλλαγής του Μίτσελ οι Καβαλίερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι ανοιχτοί σε ανταλλαγή του Ντόνοβαν Μίτσελ σύμφωνα με το The Athletic, σε περίπτωση που δεν υπογράψει επέκταση συμβολαίου μέχρι το καλοκαίρι.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς καλούνται να αποφασίσουν τί θα κάνουν με τον Ντόνοβαν Μίτσελ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2027, και το φετινό καλοκαίρι υπάρχει η επιλογή να ανανεώσει.

Εάν ο Αμερικανός γκαρντ αποφασίσει πως δεν θα προχωρήσει σε ανανέωση, τότε οι Καβαλίερς θα ήταν πολύ πιθανό να ψάξουν μία ανταλλαγή. Σε περίπτωση όμως που ο ίδιος αποφασίσει να παραμείνει στο Κλίβελαντ, τότε οι Καβς, θα συνεχίσουν να «χτίζουν» την ομάδα επάνω του.

Φέτος ο Μίτσελ, έχει αγωνιστεί σε 70 αγώνες, έχοντας μέσο όρο 27,9 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ, ενώ έχει ποσοστό ευστοχίας 48,3% εντός πεδιάς με 36,4% στα τρίποντα.