Σε σύγχυση ο Λιόλιος, απαντά στον Βρούτση: «Παρά τη μεροληψία και την αδιαφάνεια, σωστά διερευνά τις καταγγελίες για μένα»!

Πανικός και ομίχλη στο στρατόπεδο του Λιόλιου. Χθες ειρωνευόταν για… δήθεν αποκαλύψεις, σήμερα απειλούσε με μηνύσεις αλλά ο κρατικός κλοιός που έσφιξε μετά την εντολή Βρούτση για εισαγγελέα και ΕΕΑ, τον οδηγούν σε τρίτη (!) δήλωση μέσα σε 24 ώρες.

Αυτή τη φορά μάλιστα αφού πρώτα εξαπολύει επίθεση στον υφυπουργό αθλητισμού κατηγορώντας τον για αδιαφάνεια (!) και μεροληψία (!), προχωρά σε μια δήλωση που δείχνει πως… επικρατεί πλήρης σύγχυση εντός της ΕΟΚ.

Τι αναφέρει αναλυτικά:

«Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων, όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση.

Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με τη καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν».