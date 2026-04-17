Το «σύστημα Λιόλιου» μάτωσε και τους μεγάλους της Θεσσαλονίκης: 47 βολές εις βάρος του ΠΑΟΚ και 46β. απέναντι στον Άρη!

Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με το... σύστημα Λιόλιου στην ελληνική διαιτησία. Για ποια παιχνίδια «βράζουν» οι «μεγάλοι» της Θεσσαλονίκης; Γιατί ο Κολοσσός είχε 47β. και ο Προμηθέας 46β., με τη Βάσω Τσαρούχα να είναι πρώτη διαιτητής και στα δύο ματς;

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στις 9 Οκτωβρίου του 2021 είχε δώσει ρητή δέσμευση πως θα «καθαρίσει» το τοπίο στην ελληνική διαιτησία και πως δεν θέλει να δει ξανά κανένα παιδί να κλαίει. «Όλα αυτά τα χρόνια, είδα παιδιά να κλαίνε εξαιτίας διαιτητικής αδικίας. Εάν ξαναδώ, έστω και ένα παιδί να κλαίει, ο υπεύθυνος θα φύγει κλωτσηδόν. Πέρασα και εγώ από τη διαιτησία αλλά για έναν χρόνο. Δεν άντεξα περισσότερο. Αυτό με προβλημάτισε και πρέπει να προβληματίσει όλους σας», είχε πει τότε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, «φωνάζοντας» πως θα φέρει την εξυγίανση στην πορτοκαλί σκηνή της χώρας.

Λίγα χρόνια αργότερα, όχι μόνο έχουν πεταχτεί στον κάδο των απορριμμάτων οι παραπάνω δεσμεύσεις, αλλά στο ελληνικό μπάσκετ έχει στηθεί και ένας ολόκληρος «μηχανισμός» που λειτουργεί πίσω από... κλειστές πόρτες.

Φυσικά, οποιοσδήποτε ασχολείται με το μπάσκετ στην Ελλάδα έβλεπε τη δράση αυτού του «συστήματος». Όμως, χάρη στην καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (16/4) έγιναν ακόμα πιο ξεκάθαρα τα... κριτήρια συγκεκριμένων ρέφερι, όπως της Τσαρούχα, του Μαγκλογιάννη και του Χριστινάκη, οι οποίοι «πρωταγωνιστούν» σε μια σειρά από παιχνίδια που έφεραν παράπονα και φωνές.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι ομάδες που έχουν... γλιτώσει από τα «πλοκάμια» της ΚΕΔ ήταν ελάχιστες. Αντιθέτως, τα «θύματα» είναι πολλά: ανάμεσά τους και οι «μεγάλοι» της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ πέρυσι είδε τον Κολοσσό Ρόδου να εκτελεί 47 (!) βολές, σε ένα παιχνίδι που ο Μάσιμο Καντσελιέρι αρνήθηκε να παρευρεθεί στη συνέντευξη Τύπου έχοντας απηυδήσει πλήρως, ενώ ο Άρης πριν από λίγους μήνες... έστειλε τον Προμηθέα στη «γραμμή της φιλανθρωπίας» 46 (!) φορές. Σύμπτωση ή μη, η Βάσω Τσαρούχα ήταν πρώτη διαιτητής και των δύο αγώνων...

Μάλιστα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση έπειτα από εκείνο το παιχνίδι, τονίζοντας: «Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα! Τα φάουλ: 15-24 Οι βολές: 30-12 και για να γίνει ακόμη πιο εντυπωσιακό το έργο τους, 17-2 στο δεύτερο ημίχρονο! Ο ΠΑΟΚ που είχε το προβάδισμα σε όλο το παιχνίδι, εκτέλεσε μόνο ΔΥΟ (2) βολές σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και ο Κολοσσός 17. Όποιος είδε το παιχνίδι κατάλαβε το μέγεθος της κλοπής, η οποία ολοκληρώθηκε με μία απόφαση εξευτελιστική για το άθλημα και ενδεικτική των προθέσεων τους! Ως εδώ! Τα άθλια και άρρωστα παιχνίδια σας στην πλάτη του ΠΑΟΚ, τελείωσαν».

Με επίσημη ανακοίνωση, όμως, είχε τοποθετηθεί και ο Άρης, υπογραμμίζοντας: «Όσα είδαμε στον σημερινό αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola - ΑΡΗΣ Betsson είναι επιεικώς πρωτοφανή. *27 βολές των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος. *46 βολές στο τέλος, πανελλήνιο ρεκόρ για φέτος. *33 φάουλ. *Συστηματικός αποδεκατισμός των παικτών μας από την αρχή του αγώνα. *Πολλαπλά ανάποδα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο, με τις σωρηδόν αποβολές και τεχνικές ποινές, τα οποία αν η ομάδα μας δεν έπιανε τόσο μεγάλη απόδοση, θα διαμόρφωναν το αποτέλεσμα. Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε, όμως το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο... Δε θα μείνουμε αδρανείς. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και δε θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την προσπάθεια της ομάδας μας».

Οι «μεγάλοι» της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, έχουν γνωρίσει στο... πετσί τους τα «νυστέρια» του συστήματος του Βαγγέλη Λιόλιου.

Με την καταγγελία που έγινε γνωστή την Πέμπτη όλα τα γεγονότα μπήκαν σε μία σειρά και τα συμπεράσματα είναι εύκολα για τον καθένα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει επί του θέματος η καταγγελία:

«Ακόμη, στον αγώνα της 22ης αγωνιστικής Basket League στις 23.03.2025 μεταξύ των ΚΑΕ Κολοσσού Ρόδου και ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 84 –83 από τον Κολοσσό, στην διαιτησία του αγώνα συμμετείχαν οι Βάσω Τσαρούχα, Στέφανος Μαγκλογιάννης και Γιώργος Κατραχούρας, πάλι τυχαία ήταν η επιλογή;. Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα επηρέασε την βαθμολογική κατάταξη υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ επειδή δε μπορούσε να κλείσει τα μάτια στις διαιτητικές (χειρουργικές) αποφάσεις δημοσίευσε για την αναμέτρηση αυτή σχετική ανακοίνωση, αφού ο Κολοσσός εκτέλεσε συνολικά 47 βολές (!). Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Massimo Cancellieri, αρνήθηκε να λάβει μέρος στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα.-

[Σχετικά δεημοσιεύματα: https://www.sportal.gr/basket/article/paok-kata-diaitisias-ntrapike-kai-i-dropi-opoios-eide-to-mats-katalave-to-megethos-tis-klopis-2025032318410072452

https://paokbc.gr/el/nea/omadas/2981-2303anak ]

Τέλος, ήταν τυχαίος ο ορισμός των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή στον αγώνα μεταξύ των ΠΡΟΜΗΘΕΑ-ΑΡΗ, στις 24/01/2026, που οι διαιτητικές αποφάσεις τους είχαν ως αποτέλεσμα, παρά τη νίκη του Άρη επί του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ να δημοσιεύσει ανακοίνωσης γι αυτές (:τις διαιτητικές αποφάσεις); (Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω αναμέτρηση μετρήθηκαν 46 βολές υπέρ της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ). Οι προαναφερόμενοι διαιτητές ουδεμία πειθαρχική συνέπεια είχαν για την ελλιπή απόδοσή τους.-

[σχετικά δημοσιεύματα: https://www.sdna.gr/mpasket/1394166_kae-aris-betsson-heiroyrgeio-apetyhe-elliniko-mpasket-paramenei-anaisthito

https://www.pressaris.gr/η-τσαρούχα-δεν-τιμωρήθηκε-για-τα-όργι/

https://sportfmpatras.gr/kamia-timoria-sti-vaso-tsaroycha-gia-to-p/».