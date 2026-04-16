Βάγκνερ για τον τραυματισμό του: «Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω, είμαι καλά»

Ο Βάγκνερ μίλησε για τον τραυματισμό του μετά την ήττα των Μάτζικ από τους Σίξερς με 109-97 για τον πρώτο αγώνα των play - in.

Οι Ορλάντο Μάτζικ έχασαν από τους Σίξερς με 109-97 στον πρώτο αγώνα των play in και θα έχουν μια... δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσουν την είσοδό τους στα playoffs απέναντι στους Χόρνετς (17/04).

Ιδιαίτερη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας του Ορλάντο προκάλεσε ο τραυματισμός του Φραντζ Βάγκνερ στο γόνατο, λίγο πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ωστόσο ο Γερμανός σε δηλώσεις του ήταν καθησυχαστικός.

Ο Βάγκνερ δήλωσε: «Προφανώς δεν είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να απαντήσω, αλλά ναι, είμαι καλά».

Ο Γερμανός φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, στα 29' που αγωνίστηκε.