Βάγκνερ για τον τραυματισμό του: «Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω, είμαι καλά»

Οι Ορλάντο Μάτζικ έχασαν από τους Σίξερς με 109-97 στον πρώτο αγώνα των play in και θα έχουν μια... δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσουν την είσοδό τους στα playoffs απέναντι στους Χόρνετς (17/04).
Ιδιαίτερη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας του Ορλάντο προκάλεσε ο τραυματισμός του Φραντζ Βάγκνερ στο γόνατο, λίγο πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ωστόσο ο Γερμανός σε δηλώσεις του ήταν καθησυχαστικός.
Ο Βάγκνερ δήλωσε: «Προφανώς δεν είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να απαντήσω, αλλά ναι, είμαι καλά».
Ο Γερμανός φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, στα 29' που αγωνίστηκε.
Franz Wagner has left the court in the last 2 minutes with a suspected knee injury after colliding with teammate, Wendell Carter Jr. 😬— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) April 16, 2026
Not the result Magic fans wanted after today’s Play-In!
#NBA pic.twitter.com/omZT47ismm