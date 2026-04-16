Φαρίντ: «Να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε»

Ο Κένεθ Φαρίντ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Εφές τόνισε ότι πρέπει να εστιάσουν σε αυτά που μπορούν ελέγξουν, ενώ σημείωσε πως δίνει το καλύτερο που μπορεί όταν αγωνίζεται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κερδίσουμε το παιχνίδι αύριο και να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Όσο αγωνίζομαι προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Μπορέσαμε να διαχειριστούμε την Μπαρτσελόνα στην έδρα της, αλλά η Βαλένθια μας διαχειρίστηκε στην έδρα της. 1-1 σε δύσκολο περιβάλλον»

Για το κλίμα στα αποδυτήρια ενόψει του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής περιόδου: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγξουμε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό είναι αύριο, κερδίζοντας το παιχνίδι που χρειαζόμαστε»