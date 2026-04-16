Πρόστιμο στον ΛαΜέλο Μπολ για επικίνδυνο φάουλ στον Αντεμπάγιο

Ο ΛαΜέλο Μπολ τιμωρήθηκε με πρόστιμο από το ΝΒΑ, χωρίς όμως να δεχθεί ποινή αποκλεισμού, για το επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Μπαμ Αντεμπάγιο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Μαϊάμι Χιτ για το play-in.

Η λίγκα ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόφασή της, επιβάλλοντας στον Μπολ πρόστιμο 35.000 δολαρίων, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε εκ των υστέρων τη φάση ως φάουλ κατηγορίας flagrant-2. Σε περίπτωση που είχε καταλογιστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ θα είχε αποβληθεί, ωστόσο δεν δόθηκε κανένα σφύριγμα και παρέμεινε στο παιχνίδι, εξελισσόμενος σε πρωταγωνιστή της νίκης των Χόρνετς με 127-126 στην παράταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Μπολ, ενώ βρισκόταν στο παρκέ, τράβηξε το πόδι του Αντεμπάγιο, ο οποίος διεκδικούσε τη μπάλα, με αποτέλεσμα ο σέντερ των Χιτ να πέσει άτσαλα και να αποχωρήσει από τον αγώνα με πρόβλημα στη μέση.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος επιχειρήσεων μπάσκετ του ΝΒΑ, Τζέιμς Τζόουνς, η ενέργεια του Μπολ «δημιούργησε σημαντικό κίνδυνο τραυματισμού».

Παράλληλα, επιβλήθηκε στον παίκτη και δεύτερο πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων για χρήση υβριστικής γλώσσας σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα.

Ο ίδιος ο Μπολ ζήτησε συγγνώμη για τη φάση, τονίζοντας πως είχε προηγουμένως δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι και δεν είχε πλήρη επίγνωση της στιγμής, ενώ δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Αντεμπάγιο για να ενημερωθεί για την κατάστασή του.

Από την πλευρά του, ο προπονητής των Χιτ, Έρικ Σπόλστρα, χαρακτήρισε τη φάση «επικίνδυνη» και υποστήριξε πως ο παίκτης των Χόρνετς θα έπρεπε να είχε αποβληθεί.

Παρά το περιστατικό, ο Μπολ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους, σημειώνοντας και το νικητήριο καλάθι 4,7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της παράτασης.

Οι Χόρνετς θα αντιμετωπίσουν τους Ορλάντο Μάτζικ, με έπαθλο την 8η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.