Κράτος, ΕΟΚ, Χαρδαλιάς: Συγχαρητήρια, τα καταφέρατε να ξεφτιλίσετε και το μπάσκετ γυναικών

Το πρόβλημα δεν είναι αθλητικό, έχει μετατραπεί σε κοινωνικό, με μια «παρέα» ανθρώπων να θεωρεί πως μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, στερώντας απλές ελευθερίες όπως το δικαίωμα παρακολούθησης ενός μπασκετικού αγώνα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Όσο μπορούμε ακόμη, ας γράφουμε την πραγματικότητα. Κανείς δεν γνωρίζει αν σε λίγες μέρες συσταθεί μια επιτροπή σε συνεργασία κράτους και ΕΟΚ, η οποία θα ελέγχει όλα τα δημοσιεύματα. Αν τα εγκρίνει θα τα διαβάζετε, διαφορετικά θα κόβονται με συνοπτικές διαδικασίες.

Το θέμα ξεκίνησε ως αθλητική εύνοια για τον Αθηναϊκό. Πλέον έχει μετατραπεί σε κοινωνικό πρόβλημα, στέρησης του απλού δικαιώματος ανθρώπων που δεν έχουν διαπράξει κάποια παρανομία και απλά θέλουν να δουν έναν μπασκετικό αγώνα. Σε αναμετρήσεις χωρίς έχθρα, χωρίς επικινδυνότητα, χωρίς να συντρέχει κίνδυνος.

Η συμπαιγνία κράτους-ΕΟΚ-Αθηναϊκού, ισοπεδώνει ακόμη και το απλό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, να μπορεί να παρακολουθεί θεάματα. Αθλητικά στην προκειμένη περίπτωση. Απλά και μόνο επειδή κάποιος ισχυρίστηκε πως δεν αισθάνεται ασφαλής και αυτό αρκούσε για να στερηθεί από το σύνολο των Παναθηναϊκών να βρεθούν στον αγώνα της ομάδας τους με τον Αθηναϊκό.

Με πολλά άτομα που εξασφάλισαν εισιτήρια να τους στερείται το δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο. Κι όλα αυτά γιατί ο Αθηναϊκός πρέπει να κατακτήσει τον τίτλο. Δεν αρκεί η επίδειξη «συμπάθειας» της ΕΟΚ, δεν φτάνει η παρουσία Χαρδαλιά, ακυρώνουν και από τους απλούς πολίτες την ελευθερία παρακολούθησης ενός αθλητικού αγώνα.

Μια συνοικιακή ομάδα όπως είναι ο Αθηναϊκός, δεν φταίει σε τίποτα να στιγματίζεται επειδή μια παρέα ανθρώπων την βάζουν απέναντι στον Παναθηναϊκό και τους υποστηρικτές τους. Για να μπορούν εκείνοι να πηγαίνουν στην καφετέρια και να λένε πήραμε τίτλο. Με τον τρόπο που θέλουν να τον πάρουν. Τον πιο ξεκούραστο και σίγουρο.

Η κρατική εύνοια ξεφτιλίζει κάθε ίχνος ισονομίας. Κάθε δημοκρατικό δικαίωμα. Οι άνθρωποι της ομάδας που απολαμβάνουν την εύνοια, γίνονται αλαζόνες και εριστικοί. Θεωρώντας πως τους ανήκει η χώρα. Για την ΕΟΚ ούτε κουβέντα. Στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης της χαράς του Χαρδαλιά, της κόντρας στον Παναθηναϊκό.

Όσο η χουντική απαγόρευση εισόδου σε ανθρώπους που είχαν εισιτήριο ήταν σε εξέλιξη, η κρατική τηλεόραση ενημέρωνε πως πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός για το… καλό του μπάσκετ γυναικών. Αυτό που εξυμνούν τα συστημικά ΜΜΕ.

Συγχαρητήρια, τα καταφέρατε. Ξεφτιλίσατε το μπάσκετ γυναικών. Το ταπεινώσατε. Το φέρατε στο ύψος σας, για να μπορείτε να το διαχειριστείτε. Κράτος, ΕΟΚ, Αθηναϊκός, Χαρδαλιάς, χαρείτε. Πήρατε τεράστια νίκη. Πανηγυρίστηκε άλλωστε. Χωρίς ίχνος ντροπής.

Κάθε χούντα πέφτει στο τέλος. Διαφέρει απλά η διάρκειά της. Ο Παναθηναϊκός ως όφειλε υπερασπίστηκε το δικαίωμα των φιλάθλων του. Των ανθρώπων που ετσιθελικά τους απαγόρευσαν να δουν μπάσκετ γυναικών.

Μια «νίκη» του Αθηναϊκού στα χαρτιά, μια πισώπλατη μαχαιριά στην δημοκρατία.