Το κατάμεστο Παλατάκι «μίλησε» ξανά, ο Ταϊρί καθάρισε τον Άρη Betsson στο τελευταίο τρίλεπτο (88-77) και ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε το σερί κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του σε αυτό το γήπεδο σε 9-0.

Περισσότεροι από 7.500 φίλοι του Δικεφάλου δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, δίνοντας μια αίσθηση του τι θα ακολουθήσει την επόμενη Τετάρτη (22/4, 19:15) κόντρα στην Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup. Με ώθηση από τον κόσμο, οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα, έφτασαν στο +15 στα τέλη της τρίτης περιόδου, ο Άρης επέστρεψε ισοφαρίζοντας, όμως ο ΠΑΟΚ βγάζοντας χαρακτήρα και με τον Ταϊρί μπροστάρη, έφτασε στην τέταρτη διαδοχική του νίκη στην GBL και στην ένατη σερί επί των «κιτρινόμαυρων» στο Παλατάκι.

Στο 15-7 πλέον ο ΠΑΟΚ και σταθερά στην 4η θέση, πιάνοντας στο ίδιο ρεκόρ την 3η ΑΕΚ, ενώ ο Άρης μετά από οκτώ σερί νίκες έπεσε στο 13-8. Στην επόμενη αγωνιστική (25η) ο ΠΑΟΚ παίζει νέο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του Ηρακλή (18/4, 18:15), ενώ ο Άρης αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό (19/4, 13:00).

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 19 πόντους, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ αλλά και 7 λάθη, όμως πολυτιμότερος βάσει στατιστικής ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Στους 17 πόντους ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 4/8 τρίποντα και 16 πόντους πρόσθεσε ο Τόμας Ντίμσα, με τον ΠΑΟΚ να έχει +20 ριμπάουντ από τον αντίπαλό του (47-27).

Για τον Άρη, που πέτυχε το τελευταίο διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ τον Μάιο του 2017, από 16 πόντους είχαν ο Αμίν Νουά και ο Μπράις Τζόουνς, ενώ ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ είχε 14 πόντους (6/18 σουτ) και 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ.

«Βροχή» τριπόντων και έως το +16 ο ΠΑΟΚ

Παίρνοντας ενέργεια από τον κόσμο του ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 10-3 με δύο τρίποντα του Μέλβιν, όμως ο Άρης απάντησε με τον ίδιο τρόπο με τους Μποχωρίδη και Νουά (10-9). Η νευρικότητα και τα λάθη (6-2) δεν απουσίαζαν, οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν εκ νέου στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει μομέντουμ (17-16), όμως ο Μπέβερλι γινόταν παράγοντας του αγώνα με 3/4 τρίποντα και με συνολικά 7/11 τρίποντα ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 29-19 της πρώτης περιόδου.

Η τρίποντη… ραψωδία των γηπεδούχων συνεχίστηκε (9/13) με Μέλβιν και Ντίμσα και τη διαφορά να ανοίγει στο +16 (35-19), ενώ παράλληλα η διαφορά στα ριμπάουντ ήταν χαώδης με 16 του ΠΑΟΚ (9-7) έναντι μόλις 3 του Άρη.

Οι φιλοξενούμενοι έπαιρναν ανάσες με τρίποντα (6/10) των Μήτρου - Λονγκ και Χάρελ (36-25), ενώ με προσωπικές ενέργειες του Τζόουνς (10π.) έγινε το 40-33. Μπορεί το πρώτο «πλήγμα» για τον Άρη να ήταν το τρίτο φάουλ του Αντετοκούνμπο, όμως η διαφορά μειώθηκε στον πόντο (45-44). Η τελευταία λέξη ωστόσο ανήκε στον Μέλβιν, ο οποίος με τρίποντο διαμόρφωσε το 49-44 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ (25-13).

Την στιγμή που ο Τζόουνς μείωσε στον πόντο, ο ΠΑΟΚ έτρεξε σερί 8-0 για το 58-49, βρίσκοντας λύσεις με το σκοράρισμα και τη δημιουργία του Ταϊρί. Ο Μπέβερλι ήταν αυτός που διατήρησε τον ρυθμό της ομάδας του και με την κερκίδα να κορυφώνεται, ήρθε ξανά το διψήφιο προβάδισμα (65-54). Το… ασπρόμαυρο πάρτι είχε συνέχεια, Μπέβερλι και Ταϊρί έγραψαν το +15 (69-54), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 70-59 μετά τα καλάθια του Νουά.

Το νέο πρόβλημα για τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν το τέταρτο φάουλ του Τζόουνς (31’), όμως ο Άρης βρήκε λύσεις από κοντά, μειώνοντας σε 70-67, με τον ΠΑΟΚ να μένει χωρίς καλάθι για τέσσερα λεπτά. Δύο φόλοου καρφώματα του Αντετοκούνμπο έφεραν το ματς στα ίσια (72-72 στο 36’), όμως ο Ταϊρί το πήρε πάλι πάνω του και με έξι σερί πόντους έκανε το 80-72 στο 38’. Ο Άρης δεν μπορούσε να αντιδράσει, Ντίμσα και Μπέβερλι σημείωσαν το 84-74 και τα πάντα είχαν πλέον κριθεί, με τον κόσμο της ομάδας να ζητάει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Οι διαιτητές: Πουρσανίδης, Καρπάνος, Σκανδαλάκης

Tα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-59, 88-77.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.