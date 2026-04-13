Άνετα την Μπούντουτσνοστ η Ντουμπάι πάτησε κορυφή στην Αδριατική Λίγκα

Η Ντουμπάι ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπούντουτσνοστ, κέρδισε με 89-78 και πάτησε ξανά στην κορυφή της Αδριατικής Λίγκας πριν το παιχνίδι με την Βαλένθια για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

H Ντουμπάι έκανε το καθήκον της, ξεπέρασε εύκολα της Μπούντοτσνοστ κερδίζοντας με 89-78 και συνεχίζει στην κορυφή της Αδριατικής Λίγκας. Με τη νίκη αυτή η ομάδα από τα Εμιράτα ανέβηκε στο 20-3 και συγκατοικεί στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με την Παρτίζαν, την ώρα που η ομάδα από την Ποντγκόριτσα έπεσε στο 17-6.

Για τους νικητές ο Εμφιόντου Καμπενγκέλε ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Μούσα να προσθέτει 15 πόντους, με 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Άντερσον με 12 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γιόγκι Φέρελ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Τανάσκοβιτς να συμπληρώνει 13 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Πλέον η Ντουμπάι στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με την Βαλένθια για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, (21:00, 17/4), με την ομάδα από τα Εμιράτα να θέλει νίκη κόντρα στις «νυχτερίδες» και ταυτόχρονα ήττα της Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν για να μπει στα play-in.