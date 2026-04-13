Σμαρτ για το match-up με τον Ντουράντ: «Σκληρό, είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία»

Ο Μάρκους Σμαρτ μίλησε για το ματσάρισμα των Λέικερς με τους Ρόκετς και στάθηκε στον Κέβιν Ντουράντ.

H regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και οι Λος Άντζελες Λέικερς θα αναμετρηθούν με τους Χιούστον Ρόκετς στα play-offs.

Μετά τη νίκη των «Λιμνανθρώπων» κόντρα στους Γιούτα Τζαζ, ο Μάρκους Σμαρτ μίλησε για το ματσάρισμα και στάθηκε στον Κέβιν Ντουράντ. Τόνισε πως θα είναι μία σκληρή μονομαχία και υπογράμμισε πως ο αστέρας των Ρόκετς είναι από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία.

«Είναι σκληρό, είναι σκληρό. Είναι από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία, κινείται σαν γκαρντ σε σώμα ψηλού. Θα είναι δύσκολο. Θα το κάνει δύσκολο για εμάς και θα πρέπει να το κάνουμε δύσκολο για εκείνον» ανέφερε.