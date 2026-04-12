Βατούτιν: «Η ΤΣΣΚΑ είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Euroleague αλλά δεν είναι στο χέρι μας»

Ο Αντρέι Βατούτιν τόνισε πως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Euroleague, ξεκαθάρισε όμως πως δεν είναι στο χέρι της αυτή η απόφαση.

Ο Αντρέι Βατούτιν προχώρησε σε δηλώσεις στην «Mondo» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μία πιθανή επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Euroleague. Τόνισε πως ο σύλλογος είναι έτοιμος να επιστρέψει, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν είναι στο χέρι του. «Το ερώτημα είναι πολιτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, αλλά δεν είναι στο χέρι μας» ανέφερε.

Ακόμη, σχολίασε τις επαφές της Euroleague και της FIBA με το ΝΒΑ και υπογράμμισε πως μπορεί να αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. «Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για την Euroleague, επειδή πρόκειται για ένα δυνατό τουρνουά, μεγάλη επιχείρηση, αλλά αξίζει να είναι πολύ μεγαλύτερο από επιχειρηματικής άποψης. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ της Euroleague και του NBA. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να ενεργήσεις με πολλή υπομονή. Είμαστε ακόμα μέτοχοι της Euroleague και συμμετέχουμε σε όλη τη διαδικασία» είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον θάνατο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: «Μια μεγάλη απώλεια για όλους. Δυστυχώς, ο Ντούσκο ήταν στην ΤΣΣΚΑ για πολύ λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας απίστευτος άνθρωπος με τεράστια καρδιά. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από αυτόν».