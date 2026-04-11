Κάτας ενόψει Χάποελ: «Είναι ένα ντέρμπι και πρέπει να καταλάβουμε την σημασία του»

Ο Όντετ Κάτας σε δηλώσεις του ενόψει του ισραηλινού ντέρμπι απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, στάθηκε στα δύο αρνητικά αποτελέσματα που απομάκρυναν την ομάδα του από την δεκάδα.

Η Μακάμπι (18-18) υποδέχεται την Χάποελ (22-14) στο Βελιγράδι (12/04, 22:15) για το εξ' αναβολής ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Μπασκόνια και Παρί έχει απομακρυνθεί από την δέκατη θέση που οδηγεί στα play - in, ωστόσο μαθηματικά μπορεί να ελπίζει ακόμη.

Οι δηλώσεις του Όντεντ Κάτας:

«Ήταν μια κακή εβδομάδα για εμάς, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Αύριο αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με πολύ ταλέντο και ποιότητα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, καθώς μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι και πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία του»