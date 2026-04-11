Ο Κάι «πετάει»: Τα απίθανα highlights του Τζόουνς κόντρα στην Ντουμπάι (vid)

Το βράδυ της Μ. Παρασκευής ο Αμερικανός σέντερ έβγαλε φάσεις που μπορούν να συνθέσουν ένα Top-10 καρφωμάτων και κοψιμάτων, βοηθώντας παράλληλα την αδιάφορη βαθμολογικά Εφές να πάρει το διπλό και να πληγώσει την Ντουμπάι.
Ο Τζόουνς, κάνοντας τις δικές του… πτήσεις, τελείωσε το παιχνίδι με 7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 κοψίματα σε 25’ συμμετοχής, με τη μία φάση να είναι πιο θεαματική από την άλλη.
Δείτε όσα έκανε ο Αμερικανός ψηλός της Εφές στο ματς:
CRAZIEST HIGHLIGHTS FROM A SINGLE GAME— EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2026
☁️Kai Jones☁️ @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/Jrn6wcabsV