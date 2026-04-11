Ο Κάι «πετάει»: Τα απίθανα highlights του Τζόουνς κόντρα στην Ντουμπάι (vid)

Ο Κάι Τζόουνς είναι γνωστός για τα αλτικά του προσόντα και τις θεαματικές φάσεις που προσφέρει.

Το βράδυ της Μ. Παρασκευής ο Αμερικανός σέντερ έβγαλε φάσεις που μπορούν να συνθέσουν ένα Top-10 καρφωμάτων και κοψιμάτων, βοηθώντας παράλληλα την αδιάφορη βαθμολογικά Εφές να πάρει το διπλό και να πληγώσει την Ντουμπάι.

Ο Τζόουνς, κάνοντας τις δικές του… πτήσεις, τελείωσε το παιχνίδι με 7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 κοψίματα σε 25’ συμμετοχής, με τη μία φάση να είναι πιο θεαματική από την άλλη.

Δείτε όσα έκανε ο Αμερικανός ψηλός της Εφές στο ματς: